În luna martie, pe agenda plenarei Parlamentului European de la Strasbourg se regăsește un subiect de mare importanță pentru România - returnarea tezaurului istoric furat de Rusia. Calendarul public menționează că acest subiect va fi discutat și se așteaptă ca un proiect de rezoluție inițiat de europarlamentarul Eugen Tomac să fie supus votului eurodeputaților.

Acest demers vine ca un impuls semnificativ în eforturile de recuperare a bunurilor culturale românești furate și confiscate în mod injust de către Rusia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Prin implicarea directă a Parlamentului European în această problematică, se aduce o nouă speranță românilor că patrimoniul lor istoric și cultural va fi returnat în cele din urmă țării de origine.

Potrivit proiectului de agendă a sesiunii plenare din luna martie, aprobat de Conferința Președinților, subiectul ar urma să fie dezbătut pe data de 14 martie, la Strasbourg.

Această discuție semnificativă reprezintă un pas crucial către îndreptarea acestei nedreptăți istorice și restaurarea bogățiilor culturale și istorice ale țării. Astfel, România se află în fața unei oportunități de a-și recâștiga patrimoniul pierdut și de a-și evidenția importanța culturală și istorică în cadrul comunității europene.

Anul trecut, și BNR a organizat un eveniment cu tema “Tezaurul României evacuat la Moscova – un drept de creanţă mai vechi de un secol”.

Consilierul guvernatorului Băncii Naționale a României a declarat că s-au făcut demersuri importante pentru aducerea tezaurului României în țară și după Revoluție, dar și înainte de 1990.

„Lucrurile sunt clare, pentru noi. Tezaurul a plecat într-un context istoric dramatic, iar BNR și-a asumat responsabilitatea de a întreține și după 1990, dar și înainte de 1990 au existat impulsuri de a întreține vie ideea că avem un activ important al Românei aflat în Rusia. După 1990 BNR a susținut aducerea tezaurului. Cum spunea și Mugur Isărescu, Europa nu știe prea multe despre acest tezaur, dar pentru România lucrurile sunt clare”, a declarat Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului BNR.

Tezaurul României de la Moscova este o necunoscută în acest moment la nivel european - este declarația făcută de Mugur Isărescu. Guvernatorul Băncii Naționale susține că va susține demersul europarlamentarului Eugen Tomac la Bruxelles pentru recuperarea aurului.

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a anunțat că instituția va organiza o serie de evenimente cu scopul de a reafirma dreptul de creanță al României asupra depozitului său de aur evacuat la Moscova în perioada 1916-1917.

În noiembrie anul trecut, europarlamentarul PMP Eugen Tomac a decis să readucă în discuție problema Tezaurului României de la Moscova, menționând că țara noastră este "singurul stat din lume care a depozitat în timp de război întregul său tezaur în alt stat, în baza unei înțelegeri bilaterale, iar apoi acesta a fost sechestrat". "El trebuie făcut cunoscut și promovat constant, atât timp cât va fi necesar, până va fi adus acasă".

"Am avut prilejul de a participa ieri, la invitația Băncii Naționale a României, la simpozionul "Tezaurul României evacuat la Moscova - un drept de creanță mai vechi de un secol".

Indiferent cât va dura, nu avem dreptul să renunțăm. Acest demers este legitim și trebuie privit ca un act firesc de demnitate națională, pentru că are o dimensiune uriașă istorică, politică și, bineînțeles, monetară", a mai spus Eugen Tomac.

Acum, când securitatea Europei este pusă la grea încercare de războiul declanșat de Rusia, țările europene sunt obligate să-și consolideze mecanismele de apărare și să regândească fundamental întreaga viitoare comunicare cu Moscova, aceasta fiind în prezent suspendată. De aceea, am afirmat ieri, în cadrul simpozionului, că acum este momentul potrivit pentru a face cunoscut la nivel european dosarul Tezaurului României de la Moscova", a transmis liderul PMP, într-un mesaj postat pe Facebook.

"Eu voi iniția un amplu demers de promovare a situației Tezaurului României sechestrat în Rusia. Primul pas va fi prezentarea, în Parlamentul European, a celor două volume excepționale traduse în limba engleză: "The Romanian National Bank Treasure Taken to Moscow" scrisă de domnul Cristian Păunescu și "Destinul Tezaurului României" o colecție de documente inedite, autor Ilie Schipor", a arătat europarlamentarul.