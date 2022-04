Soloviov a spus în direct la principalul post național de televiziune din Rusia - Russia 1 - că țara sa are două scenarii în confruntarea sa cu lumea. Prima opțiune este una optimistă și presupune un război nuclear, distrugând lumea.

„Pe scurt, avem două opțiuni. Prima este optimistă: război nuclear, întreaga lume este în ruine!”, a spus Soloviov.

Soloviov și invitații din emisiunea sa au discutat despre „succesul” armatei ruse în războiul pornit împotriva Ucrainei. Aceștia au comentat și reacția întregii lumi la crimele de război ale Federației Ruse împotriva poporului ucrainean.

Propagandistul a adăugat că a doua variantă este una pesimistă. „Nivelul crizei economice din lume este de așa natură încât Marea Depresiune va părea un lucru mărunt!”, a mai adăugat Soloviov, duminică, 3 aprilie, la Russia 1.

La trei zile de la această declarație șocantă și după seria mesajelor pro-Putin și pro-războiul din Ucraina, vila din Italia a realizatorului TV Vladimr Soloviov a fost incendiată.

Mass-media din Rusia continuă transmiterea retoricii de la Kremlin în privința războiului din Ucraina. Miercuri seară, în aceeași emisiune de la postul Russia 1, Soloviov a oferit o explicație pentru folosirea armelor periculoase hiperbarice în Ucraina. Propagandistul lui Putin a declarat că președintele rus „știa în mod evident cu mult timp în urmă” că „Statele Unite au testat arme hipersonice în martie, deși lumea tocmai a aflat”. Într-o altă emisiune, Soloviov afirmă că numai cultura rusă este cunoscută în lume, referindu-se la toate popoarele din Federația Rusă. Realizatorul TV mai susține că „ceea ce Ucraina pur și simplu nu poate obține” este că „cei din străinătate nici măcar nu vor rosti cuvântul Ucraina, niciodată, în Occident suntem cu toții ruși și cultura rusă”.

Russian state TV\"s Vladimir Solovyov came out with this last night: "What Ukraine just can\"t get" is that "people abroad won\"t even utter the word Ukraine, to the West we\"re all Russians" Where to begin? pic.twitter.com/Vhgn367IOz

Iar despre masacrul de la Bucha, din regiunea Kiev, Soloviov spune că Rusia va fi acuzată de genocid pentru o „provocare” a britanicilor.

„Războiul împotriva Rusiei a intrat într-o nouă fază... În curând ne vor acuza de genocid... După toate aparențele, toată această provocare (imaginile de la Bucha - n.red.) a fost pusă la cale de britanici”, a mai spus Soloviov.

In his talk show last night, Russian state TV presenter Vladimir Solovyov had this to say about Bucha:



"The war against Russia entered a new phase today... Very soon they\"ll accuse us of genocide... To all appearances this whole provocation was plotted by the British" pic.twitter.com/GIsRAzoYPe