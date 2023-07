Ingrediente caffe frappe

Pentru a face un frappe delicios, ai nevoie in principal de cafea instant, cu cofeina sau fara, lapte rece, apa rece, zahar brun, cuburi de gheata si frisca. Aceasta este reteta simpla, de baza, de frappe rece si cremos. In plus, mai poti adauga in compozitie si: sirop de caramel sau ciocolata, crema de whisky, ciocolata rasa, esenta de rom si inghetata.

Trebuie sa stii ca frappeul este o bautura racoritoare din care nu lipseste gheata. Totodata, textura spumoasa e foarte importanta pentru a putea numi bautura obtinuta “frappe”. Din acest motiv pentru care ai nevoie de lapte. Din orice caffe frappe nu trebuie sa lipseasca nici cafeaua. Poate fi sub forma de ness, espresso etc. Celelalte ingrediente sunt suplimentare. Le poti omite sau inlocui cu altele.

Cum faci caffe frappe, reteta cu inghetata

Daca alegi sa faci un cafe frappe cu inghetata, totul e foarte simplu. Ia un blender, adauga in el laptele si mixeaza-l bine pentru circa doua minute. Astfel, vei obtine o textura mai spumoasa.

Apoi, peste el pune cafeaua instant, gheata, zaharul, inghetata si apa. tot acum pui si crema de whiscky daca decizi sa o adaugi. Unele persoane aleg sa adauge espresso gata facut, sa omita zaharul sau multitudinea de arome. Ideea e ca poti sa te joci destul de mult cu ingredientele.

La final, transfera bautura obtinuta in pahare. Orneaza cu frisca, siropul favorit sau alte ingrediente care iti plac. Ai o multime de posibilitati la dispozitie.