Restricții de circulație pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, în perioada 19-29 octombrie: care sunt motivele și ce trebuie să știe șoferii

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 14 oct. 2026, 13:32

Circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi restricționată în două etape, în perioada 19-29 octombrie 2026, pentru lucrări de construcție și montare a rosturilor de dilatare. Traficul în ambele sensuri se va desfășura alternativ, pe câte o bandă, la intervale de aproximativ 20 de minute. Șoferii trebuie să ia în calcul posibile întârzieri, anunță Poliția de Frontieră.

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