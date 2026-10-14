Restricții de circulație pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, în perioada 19-29 octombrie: care sunt motivele și ce trebuie să știe șoferii

Circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi restricționată în două etape, în perioada 19-29 octombrie 2026, pentru lucrări de construcție și montare a rosturilor de dilatare. Traficul în ambele sensuri se va desfășura alternativ, pe câte o bandă, la intervale de aproximativ 20 de minute. Șoferii trebuie să ia în calcul posibile întârzieri, anunță Poliția de Frontieră.
Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Giurgiu a anunțat miercuri că restricțiile au fost comunicate de autoritățile de frontieră bulgare, prin intermediul Centrului Comun de Contact Giurgiu.
Lucrările de pe Podul Prieteniei vor impune închiderea alternativă a celor două benzi de circulație, în intervale stabilite de autoritățile bulgare.
Prima etapă a restricțiilor: 19-22 octombrie
În perioada 19 octombrie, ora 09:00 – 22 octombrie 2026, ora 17:00, banda din dreapta va fi închisă pentru desfășurarea lucrărilor.
Traficul în ambele sensuri se va desfășura alternativ pe banda din stânga. Sensurile de deplasare vor fi dirijate pe rând, la intervale de aproximativ 20 de minute, de personalul desemnat în acest scop.
A doua etapă, între 26 și 29 octombrie
Cea de-a doua etapă a restricțiilor va avea loc în intervalul 26 octombrie, ora 09:00 – 29 octombrie 2026, ora 17:00.
În această perioadă, banda din stânga va fi închisă, iar traficul în ambele sensuri se va desfășura alternativ pe banda din dreapta, în aceleași condiții. Circulația va fi dirijată de personalul desemnat, la intervale de aproximativ 20 de minute.
Ce trebuie să știe șoferii care tranzitează frontiera?
ITPF Giurgiu a precizat că, împreună cu autoritățile competente din România și Bulgaria, va lua măsurile necesare pentru fluidizarea și gestionarea traficului în zona de frontieră pe durata restricțiilor.
Șoferii sunt sfătuiți să țină cont de lucrări atunci când își planifică deplasările, să ia în calcul posibilitatea creșterii timpilor de așteptare și să respecte indicațiile autorităților și ale personalului care dirijează circulația.