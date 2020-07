Reprezentanții pensionarilor dau Guvernul în JUDECATĂ și amenință cu PROTESTE dacă pensiile nu se majorează cu 40%

"Daca nu va respecta aceasta lege, asa cum aminteam, vom chemea in instanta Guvernul si, de asemenea, am stabilit de comun acord sa organizam actiuni de protest ale organizatiilor de pensionari din intreaga tara. (...) Reprezentam deci vocea a celor 5 milioane de pensionari din Romania", a declarat Preda Nedelcu, președintele Federației Naționale a Pensionarilor din România.

Reprezentantii federatiilor sindicale ale pensionarilor au incercat sa vina, in cadrul intalnirii de astazi, si cu cateva solutii financiare pentru guvernanti, care presupun gasirea unor resurse pentru cresterea pensiilor, conform legii in vigoare, incepand cu data de 1 septembrie a acestui an.

"Apelarea si la rezervele si fondul Bancii Nationale a Romaniei, care reprezinta o alta solutie deoarece acestea sunt supradimensionate si pot sprijini fondul de pensii cel putin 2- 3 ani. (...) Nu se mai poate cu suma asta asa de mica. Pensiile mici - care sunt majoritatea peste 50% - sunt sub 1000- 1200 de lei. Banii nu mai ajung. Preturile au crescut extraordinar de mult", a afirmat Toma Neamtu, presedintele Uniunii Generale a Pensionarilor din Romania.

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu a spus de mai multe ori că cel mai probabil pensiile vor crește cu 10% din septembrie.

"Aceasta dezamagire a pensionarilor, care a determinat ca noi sa luam aceasta hotarare imrepuna, de a da in judecata Guvernul, de a ne mobiliza si de a ne manifesta prin protest va tre sa o aplicam din cauza ca Executivul nici nu s-a gandit sa stea de vba cu noi, sa discute, si sa vada solutiile", a spus si Dumitru Cojanu, presedintele Federatiei Nationale a Pensionarilor "Unirea" (FNPR).

Pensionarii amenință că vor ieși în stradă la sfârșitul stării de alertă care se termină pe 16 iulie dacă nu le sunt respectate cerințele.

5 milioane de pensionari speră încă de la începutul anului ca de la 1 septembrie vor beneficia de un trai mai bun. Guvernul a tot amânat însă, în decursul acestor luni complicate generate de epidemia de coronavirus, să spună un procent clar privind majorarea pensiilor, și asta după ce ministrul Finanțelor a susținut că majorarea cu 40% este exclusă.

"Ne jucam cu viata pensionarilor (...) Ne zice la TV ba 10%, ba 15% (ministrul Finantelor - n.r.). Din cauza faptului ca au intervenit conditii neprielnice sa zice, asa, datorita unor evenimente, nu suntem noi de vina, pensionarii. Noi ne-am adus contributia si am cautat tot ce a depins de noi sa realizam. Noi ne am respectat legislatia. Pensionarii sunt primii care si platesc taxele si impozitele de la inceput de an", a mai spus Toma Neamtu.