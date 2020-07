Reguli pentru cei care circulă cu trotineta electrică

"Mergi cu trotineta electrica? Legal si sigur este sa mergi pe pista pentru biciclete sau pe strada! Pe trotuar este periculos atat pentru tine, cat si pentru pietoni! Si ilegal!", se arata in postarea celor de la IGPR.

Astfel de mijloace de transport sunt implicate, anual, in multe accidente grave, pe drumurile Romaniei, soldate cu raniti si chiar si morti.

"In primele 6 luni ale anului 2020, in Romania, s-au produs 76 de accidente rutiere in care au fost implicate trotinete electrice, in urma carora 22 de persoane au fost ranite grav si 55 au fost ranite usor. In anul 2019, au fost inregistrate 187 de accidente rutiere in care au fost implicate trotinete electrice, in urma carora o persoana a decedat, 45 de persoane au fost ranite grav si 145 au fost ranite usor", a transmis IGPR, pentru ziare.com.