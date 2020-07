Regele romilor, Dorin Cioabă, suspect de infecție cu Sars-Cov-2

Liderul romilor a participat recent la un eveniment în Pitești.

”Eu sunt diabetic și, din cauza faptului că am fost în contact cu câțiva oameni care acum sunt bolnavi, am zis să îmi fac niște investigații. Cu câțiva colegi din Stabor am fost la o împăcare, la o judecată în Pitești. Noi ne-am întâlnit cu câteva persoane la o terasă, am discutat. După aceea, cei trei colegi cu care am fost au avut probleme respiratorii, s-au internat. Am zis că am stat cu ei, sunt și diabetic, și am venit să îmi fac un test. Deocamdată, rezultatul este concludent doar în proporție de 60%, nu este, deocamdată, foarte clară situația. Au fost niște erori, iar mâine mă voi testa din nou. Pentru orice eventualitate am zis, dacă așa e și legea așa, să vin să continui investigațiile”, a declarat Cioabă, citat de realitateadesibiu.net