Manifestarea a fost organizată de cetăţeni ai Ucrainei din oraşele Odesa, Herson, Nikolaev, Kiev, Harkov, Dnepr care sunt nevoiţi să caute protecţie temporară în România din cauza războiului.

Protestul a început la ora 15.00, la Monumentul Victoriei din Parcul Primăriei Constanţa, cu dansul Oglinda, organizatorii afirmând că simbolistica acestuia este că cetăţenii din Ucraina şi-au pierdut persoanele apropiate, casele, dar nu şi speranţa. Apoi a fost intonat imnul Ucrainei.



Refugiaţii ucraineni au pancarte pe care scrie: “Russian war crimes = Genocide of Ukraine”, “Arm Ukraine Now”, “Russia is a terrorist state”, “Save children in Ukraine”. Apoi, manifestanţii au plecat de Consulatul General al Federaţiei Ruse, unde au continuat protestul.