Reducerea preţurilor la alimente se află pe agenda şedinţei de guvern de vineri. Premierul Marcel Ciolacu a remarcat faptul că, până în prezent, reducerea TVA "nu a funcţionat", deoarece a determinat ieftiniri pe o perioadă "foarte limitată" de timp.



„Eu nu vorbesc de preţuri plafonate. Eu vorbesc de un întreg ansamblu şi o schemă aplicată pe întreg lanţul. Voi veni cu această schemă în Guvernul României, indiferent dacă vorbim de acord. Acordul nu poţi să îl faci numai cu retailerii. Aici vorbim şi de producători şi de distribuitori şi de importatori. (...) Am să îmi asum acest lucru pentru că trebuie făcut", a spus Marcel Ciolacu.



„Am văzut foarte des în spaţiul public discutându-se despre TVA zero. Vă anunţ oficial că acest lucru nu se poate. Comisia Europeană nu acceptă o astfel de variantă pentru niciun fel de produs. Ca să închidem odată această propunere de a avea TVA zero", a explicat premierul.