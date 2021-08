Majoritatea ministerelor și instituțiilor vor primi sume importante la rectificarea bugetară din această săptămână. Unele vor primi mai puțin, iar altele vor avea fondurile tăiate, cum este, de exemplu, cazul Ministerului Muncii, ce rămâne fără aproape 3 milioane de lei, ca și Senatul și Curtea de Conturi, care rămân fără aproape 2 milioane de lei, respectiv fără 10 milioane de lei. Premierul Florin Cîțu avertiza la începutul lunii că se va ține cont de execuția bugetară la rectificare, și o decizie de aprobare se va lua după discuțiile din coaliția de guvernare, mai ales după ce mai mulți miniștri au declarat că sunt nemulțumiți de proiectul de la Finanțe. În plus, și societatea civilă a reclamat inadvertențe în proiectul de rectificare. Elevii au reproșat că în rectificarea bugetară nu sunt cuprinși banii de decontare a transportului școlar, transmite Realitatea PLUS.

Potrivit proiectului Ministerului de Finanțe, mai mușți bani vor primi miniserele Sănătății, al Finanțelor și al Dezvoltării, mai ales că trebuie gestionat și valul 4 al epidemiei de coronavirus.

CUM SE ÎMPART BANII LA RECTIFICARE - CINE PRIMEȘTE CEL MAI MULT

Ministerul Sănătăţii - plus 3,5 miliarde de lei

Ministerul Finanţelor - plus 3 miliarde de lei

Ministerul Dezvoltării - plus 2,24 miliarde de lei

Ministerul Energiei - plus 650 milioane de lei

Ministerul Educației - plus 964,4 milioane lei

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - plus 760,72 milioane lei

Ministerul Energiei - plus 650,59 milioane lei

Ministerul Transporturilor - plus 625,7 milioane lei

Ministerul Mediului - plus 533,8 milioane lei

Ministerul Agriculturii - plus 150,0 milioane lei

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - plus 134,1 milioane lei

Serviciul Român de Informații - plus 116,9 milioane lei

Autoritatea Electorală Permanentă - plus 101,75 milioane lei

CUM SE ÎMPART BANII LA RECTIFICARE - CINE PRIMEȘTE CEL MAI PUȚIN

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului - plus 40,65 milioane lei

Ministerul Tineretului și Sportului - plus 23,2 milioane lei

Academia Română - plus 22,6 milioane lei

Serviciul de Informații Externe - plus 17,25 milioane lei

Ministerul Justiției - plus 13,1 milioane lei

Ministerul Culturii - plus 12,3 milioane lei

Administrația Prezidențială - plus 12,4 milioane lei

Serviciul de Telecomunicații Speciale - plus 41,2 milioane lei

CUM SE ÎMPART BANII LA RECTIFICARE - CINE RĂMÂNE FĂRĂ BANI

Ministerul Muncii - minus 2,78 miliarde de lei

Senatul României - minus 1,9 milioane lei

Curtea de Conturi - minus 10 milioane lei

Sursa: Guvernul României

Reamintim că premierul a explicat deja că rectificarea ține cont de execuția bugetară de la fiecare minister.

Potrivit situației prezentate de Florin Cîțu în urmă cu o săptămână, se știe deja că la capitolul cheltuieli cel mai bine stau ministerele Justiției, Muncii și Educației, dar cel mai prost stau ministerele Energiei, Economiei sau al Cercetării, potrivit publicării situației execuției bugetare de către Florin Cîțu, la o medie de 84%.

Citește și Florin Cîțu, analiză la sânge pentru fiecare minister! Cine NU va primi bani la rectificare - Fruntașii și codașii după 6 luni