O analiză a imaginilor din satelit realizată de jurnaliștii de la The New York Times respinge afirmațiile Rusiei conform cărora uciderea civililor din Bucha, o suburbie a Kyivului, ar fi avut loc după ce soldații săi au părăsit orașul.

The New York Times analyzed satellite images from #Bucha An analysis of satellite images by The New York Times rebuts claims by #Russia that the killing of civilians in Bucha, a suburb of #Kyiv , occurred after its soldiers had left the town. https://t.co/SLxQ9qFdRS

The New York Times a studiat imaginile din Bucha și a aflat că unele cadavre zăceau pe străzi de săptămâni întregi, mai exact încă de la jumătatea lunii martie, când trupele rusești încă se aflau, practic acolo, lucru recunoscut anterior chiar de oficialii de la Kremlin.

Vă reamintim că Ministerul Rus al Apărării a afirmat, oficial, că soldații ruși au părăsit Bucha pe data de 30 martie.

The New York Times studied satellite images of #Bucha and found out that some bodies had been lying in the streets for weeks, as far back as mid-March.



We shall remind you that the #Russian Defense Ministry officially states that Russian soldiers left Bucha on March 30. pic.twitter.com/4qQ8hYaYd7