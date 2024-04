Primul spital public construit din donații a fost finalizat anul trecut, după eforturi îndelungate. Recent, însă, Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila a făcut o serie de declarații controversate prin care le-a acuzat pe fondatoarele asociației "Dăruiește Viață", ONG-ul care s-a ocupat de această construcție, că nu au trimis toate documentele necesare prin care să facă dovada achizițiilor.

„În primul rând că nu este spitalul Fundaţiei, este e o clădire a spitalului «Marie Curie», care a avut autorizaţia de construcţie şi a deţinut dreptul de folosinţă al terenului respectiv. Spitalul nu are toate documentele. De asta am trimis oameni, ca să îi ajute. Am avut discuţii, sunt doar nişte informaţii deocamdată, nu pot face decât pe baza unor documente contabile.”, a afirmat ministrul Sănătății.

În urma acestor acuzații grave, fondatoarele asociației - Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, au declarat că ministrul Sănătății minte și că încearcă să le pună bețe în roate, prin abuz și manipulare.

"S-a dus discuția înspre facturi, noi suntem autorizați de una dintre cele mai mari companii de audit din România, deci nu suntem susceptibili de nimic din ceea ce încearcă să insinueze un om, pentru că nu pot să spun despre acest om că reprezinta instituția Sănătății, pentru că aceasta ar trebui sa fie preocupata de politici de sanatate adresate acestor copii . (...) Insinuează că noi nu am dat facturile, toate aceste documente sunt date către Spitalul "Marie Curie", pentru că altfel n-am putea să continuăm ceea ce am început si ne dorim. (...) S-au perindat 12 ministrii de când acest proiect a început, de când am început să strângem fonduri pentru construcția spitalului, în 2015", au declarat fondatoarele fundației, potrivit Realitatea Plus.

Peste 350.000 de oameni și 8.000 de companii au donat pentru a duce la bun sfârșit construcția spitalului, unde vor fi tratați copiii cu cancer.

De asemenea, este primul spital din România unde pacienții vor beneficia de toate tipurile de tratament necesar, astfel încât, aceștia nu vor mai fi nevoiți să facă drumuri de la o unitate medicală la alta pentru a fi tratați.