Într-un mesaj postat pe Twitter, oficialul ucrainean a scris că este evident că președintele Vladimir Putin ”nu iartă pe nimeni”.

”Este clar că Putin nu iartă pe nimeni din cauza propriei sale frici bestiale - tocmai cea care l-a anulat în iunie 2023 - și aștepta momentul. De asemenea, este evident că Prigojin a semnat o condamnare specială la moarte pentru el însuși în momentul în care a crezut în ciudatele „garanții ale lui Lukașenko” și în „cuvântul sincer” nu mai puțin absurd al lui Putin”, a scris Podoliak.

About Prigozhin: It is worth waiting for the fog of war to disappear... Meanwhile, it is obvious that Putin does not forgive anyone for his own bestial terror. Exactly the one that nullified him in June 2023. And he was waiting for the moment. It is also obvious that Prigozhin…