„Astazi dimineata, dupa mai multe infatisari si amanari, am aflat vestea ca DNA a pierdut in tentativa sa, ilegala si bizara, de a redeschide un dosar vechi, clasat, pentru a ma urmari penal pentru “abuz in serviciu”.

Urmeaza sa ies cu explicatii amanuntite despre acest dosar si despre aceasta tentativa nejustificata si abuziva care m-a vizat, m-a vulnerabilizat in fata opiniei publice, si mi-a transformat ultimele 6 luni din viata mea intr-un cosmar, stiind foarte bine ca nu sunt vinovat cu nimic, fiind tinta unui abuz.

Veti afla intreaga poveste cu documente si cu date precise in cursul zilei de azi, sau cel tarziu maine!”, a spus Raed Arafat.