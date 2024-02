„Salutare tuturor! Încerc să-mi revin din starea de șoc în urma tragediei petrecute aseară la un eveniment la care am participat și eu alături de Antonia. Referitor la informațiile apărute în presă, doresc să vă informez că nu am legătură cu nefericitul incident.

Eu doar am socializat cu toată lumea cum fac de obicei prin prisma meseriei. În momentul în care s-a petrecut tragedia, eu eram în camera mea de hotel, dar am aflat ulterior și am fost șocat. Urăsc violența și altercațiile de orice gen. Nu-mi vine să cred că o seară în care toată lumea se simțea bine s-a terminat așa...“, a scris Alex Velea.