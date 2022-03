Imediat după anunțul UE referitor la sancțiunile impuse Federației Ruse ne-am îndreptat atenția către industrie și am cerut urgent o analiză a impactului conflictului Rusia-Ucraina asupra ramurilor industriale din România din perspectiva relațiilor comerciale, respectiv contracte de furnizare și prestări de servicii cu parteneri din Ucraina, dar și din Federația Rusă. Având în vedere că cel puțin 3 sectoare industriale au semnalat efecte majore asupra activității desfășurate pe teritoriul României, am decis constituirea unui grup de lucru astfel încât impactul negativ asupra economiei să poată fi gestionat din timp și să putem veni cu soluții pentru sprijinirea industriei care are deja de suferit din cauza conflictelor militare de la graniță.