UPDATE 9:16 Ministerul britanic al Apărării anunță că Rusia ar putea domnia nord-vestul Mării Negre dacă își consolidează poziția pe Insula Șerpilor.

UPDATE 8:20 Continuă bombardarea uzinei Azovstal din orașul-port de la Marea Azov, Mariupol.

Între timp, în spațiul public au apărut imagini cu catacombele de la uzina Azovstal. În textul care însoțește imaginile ni se spune că unul dintre cele mai mici ateliere din Azovstal are astfel de catacombe, dar și că acolo există zeci de astfel de camere, unele dintre ele servindu-le drept refugiu civililor, dar și soldaților ucraineni, cel mai probabil.

One of the smallest Azovstal workshops has such catacombs. There are dozens of such rooms. pic.twitter.com/GZ0dLI1lEy

UPDATE 7:59 Directorul serviciului de informații naționale al SUA, Avril Haines, a declarat în fața comisiei pentru Apărare din Senatul Statelor Unite că Vladimir Putin ar percepe o înfrângere în Ucraina ca pe o amenințare la adresa regiumului său, iar asta l-ar putea face să recurgă la folosirea armei nucleare, arată The Guardian.

UPDATE 7:36 Preşedintele Volodimir Zelenski a lăudat marţi seara "puterea supraomenească" a trupelor ucrainene în lupta ţării împotriva armatei ruse invadatoare, transmite dpa.

UPDATE 7:21 Președintele Statelor Unite, Joe Biden, care a participat luni, 9 mai 2022, la o strângere de fonduri politice într-o suburbie a Washingtonului, a făcut și câteva remarci legate de conflagrația declanșată de Rusia, în țara vecină. El a spus că Vladimir Putin ”nu are o cale de ieșire acum” din războiul din Ucraina, însă fără a da mai multe detalii.

UPDATE 7:10 Maria Alehina, membră proeminentă a trupei punk/activiste Pussy Riot, a reuşit să fugă din Rusia în pofida faptului că se afla sub supravegherea poliţiei, potrivit unei declaraţii făcute marţi de avocatului ei, transmite dpa. Informația a fost preluată și de media ucrainene.

UPDATE 7:00 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a încurajat, marţi, pe parlamentarii maltezi să "vadă ce ruşi încearcă să se ascundă" folosind aşa-numita schemă a "paşaportului de aur", transmite dpa.

UPDATE 6:58 Ucraina a blocat tranzitul gazelor ruseşti către Europa Occidentală în regiunea Lugansk, afirmând marţi că ocuparea teritoriului estic de către forţele ruse face imposibilă supravegherea fluxurilor, transmite dpa.

UPDATE 6:30 Primul și al doilea etaj ale uzinei Azovstal, cuprinse de flăcări. Pe fundal pot fi auzite explozii de bombe.

Videoclipul a fost publicat de unul dintre apărătorii Mariupolului și preluat de NEXTA.

The first and second floors of the "#Azovstal" plant are on fire. Bomb explosions are heard.



The video was published by one of the #Mariupol defenders. pic.twitter.com/d0yJFLvx3D