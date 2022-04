UPDATE 08:43 - Rușii bombardează Azovstal cu rachete și bombe la Mariupol. La Mariupol, inamicul a lansat atacuri cu rachete și bombă asupra pozițiilor trupelor ucrainene de pe teritoriul uzinei Azovstal, conform ultimelor rapoarte de la Statul Major al Armatei Ucrainene. „În direcțiile Donețk și Tauride, inamicul a efectuat bombardarea cu artilerie a pozițiilor Forțelor Armate ale Ucrainei. În orașul Mariupol, inamicul a lansat atacuri cu rachete și bombă asupra pozițiilor trupelor noastre de pe teritoriul uzinei Azovstal. Trupele ruse desfăşoară operaţiuni de asalt în satul Popasnaya”, se arată în raport.

UPDATE 8:40 - Diplomata Bridget Brink, în prezent ambasadoarea SUA în Slovacia, va ocupa funcția de ambasador la Kiev, post neocupat încă de la începutul anului 2020. Presa americană a anunțat că președintele SUA, Joe Biden, o va nominaliza astăzi pentru acest post, potrivit BBC.

UPDATE 8:00 - Un incendiu puternis s-a produs în Bryansk, Rusia, la 100 de km est de granița cu Ucraina, luni dimineață.

Secretarul de stat al SUA Antony Blinken și secretarul pentru Apărare Lloyd Austin au sosit la Kiev pentru discuții cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, potrivit unui consilier prezidențial ucrainean. Casa Albă a confirmat vizita luni dimineață, potrivit CNN.

În Ucraina, la sol, bombardamentele rusești continuă în est, cu pierderi numeroase în rândul civililor. Au fost raportate decese ale civililor în nord-estul Harkov și estul Donețk, potrivit oficialilor regionali.

Consilierul prezidențial Mihail Podoliak anunță că atacurile în Mariupol continuă. Un alt consilier al președintelui Zelenski, Tymofiy Mylovanov, a avertizat duminică de pericolul depopulării estului Ucrainei, despre care a declarat că ar fi principalul scop al Rusiei, scrie CNN. Săptămâna trecută, Rusia a dezvăluit că intenția sa este de a deține controlul total asupra sudului Ucrainei precum și în regiunea Donbas, care a fost prima linie a conflictului dintre Rusia și Ucraina în 2014, când Kremlinul a anexat ilegal Crimeea la Federația Rusă.

Rusia intenționează să organizeze un referendum în orașul Herson, din sudul țării, pentru a-și justifica ocupația, potrivit ultimelro informații din domeniul apărării furnizate de Marea Britanie.

Ucraina a propus o rundă specială de discuții de pace cu Rusia în umbra atacurilor continue asupra siderurgiei Azovstal de la Mariupol. Discuțiile, dacă Rusia va accepta propunerea Ucrainei, ar avea loc lângă complexul metalurgic Azovstal din Mariupol (sud-est), unde s-au refugiat luptători şi civili ucraineni în acest oraş aflat în mare parte sub control rus

Jurnalistul bulgar de investigații Christo Grozev, site-ul Bellingcat, anunță că un avion ucrainean Antonov a aterizat în Sofia, capitala Bulgariei. Acesta susține că este posibilă o furnizare de arme, echipament militar pentru Kiev de către Bulgaria. Grozev scrie pe Twitter că „Bulgaria a trimis în secret muniție Ucrainei printr-un «stat terț»” ca modalitate de „a preveni dezintegrarea” coaliției de guvernare din țară, care include partidul socialist pro-rus. Grozev spune că socialiștii se opun exporturilor de arme către Ucraina.

A Ukrainian heavy-transport Antonov plane just landed in Sofia... I wonder why.. pic.twitter.com/Vc8iaPNNGl