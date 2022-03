UPDATE 21.15 - Uniunea Europeană a interzis importul de caviar negru din Rusia, anunță Nexta.

UPDATE 21.10 - Imagini șocante din Mariupol au fost publicate pe rețelele de socializare. Un civil este ucis de șenilele unui tanc pe stradă, în orașul-port din sudul Ucrainei.

UPDATE 20.40 - Trenurile electrice din Belarus sunt pictate în albastru, pentru a nu putea fi deosebite de cele ucrainene, anunță Unian.net.

UPDATE 19.40 Prim-miniştrii Cehiei, Poloniei şi Sloveniei au ajuns în Kiev, conform imaginilor postate deja pe conturile de twitter ale demintarilor. „Aici, în Kievul sfâșiat de război, se face istoria. Aici libertatea se luptă împotriva tiraniei. Aici vedem că viitorul tuturor se află în balanță. UE sprijină Ucraina, care poate conta pe ajutorul prietenilor săi – am venit cu acest mesaj, astăzi la la Kiev”, a scris premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki.

UPDATE 16.40 - Situația celor din Mariupol este disperată, convoiul umanitar nu poate ajunge în orașul asediat. Totuși, luni și marți, mii de mașini au reușit să plece din orașul devastat și capturat de ruși.

UPDATE 15.41 Trupele rusești au dezlănțuit iadul asupra orașului Harkov, acesta fiind bombardat de 65 de ori într-o singură seară. Autoritățile ucrainene spun că peste 600 de clădiri rezidențiale au fost făcute una cu pământul.

UPDATE 15:30 "Negocierile sunt în derulare. S-au reînnoit consultările pe platforma principală de negociere. Sunt avute în vedere chestiuni generale - încetarea focului, retragerea trupelor de pe teritoriul țării...", afirmă Mihailo Podoliak, pe Twitter.

UPDATE 14:00 Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a declarat, astăzi, într-un video call cu premierul britanic Boris Johnson și reprezenanții statelor care participă la misiunea Joint Expeditionary Force, că ”NATO este cea mai puternică alianță din lume”, însă ”unii membri ai alianței sunt hipnotizați de agresiunea Rusiei”, relatează BBC. El a reiterat apelul din ultimele zile legat de închiderea spațiului aerian din Ucraina. Ambasadorul SUA la NATO a spus, însă, că în acest moment nu este luată în considerare introducerea zonei de excludere aeriană deasupra Ucrainei, relatează TpyxaNews.

UPDATE 13:30 Negocierile dintre Rusia și Ucraina au fost reluate, scrie presa ucraineană, care îl citează pe David Arakhamia, un membru al delegației ucrainene. Vorbim despre cea de-a șasea rundă de negocieri, desfășurată, în continuare, în format online, ca și cea precedentă.

UPDATE 13:15 Autoritățile locale din Izium strigă după ajutor. Viceprimarul Volodymyr Matsokin a spus că locuitorii au rămas fără electricitate, apă și alimente. Potrivit deputatului local Max Strel, rușii au blocat livrarea ajutorului umanitar și evacuarea civililor în ultimele 3 zile.

UPDATE 13:00 Rachetele rusești au avariat aeroportul din Dnipro. Două rachete au lovit aeroportul din Dnipro în noaptea de 14 spre 15 martie, distrugând o pistă și avariand un terminal, potrivit guvernatorului regiunii Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko.

UPDATE 12:30 În ciuda tensiunii continue la care sunt supuși, ucrainenii încearcă să vadă mereu partea "plină a paharului". O demonstrează imaginile transmise de media. Într-una dintre acestea apare Patron, "sufletul și talismanul pirotehniștilor din Chernihiv".

UPDATE 12:15 "Vom reconstrui totul. Fiecare stradă a fiecărui oraș. Fiecare casă, fiecare apartament. Vom direcționa toate eforturile noastre în acests ens, tot ajutorul lumii. Deja construim fonduri pentru ca Ucraina să traiască", este mesajul transmis în urmă cu scurt timp, pe Facebook, de președintele Zelenski. Mesajul vine în cea de-a 20-a zi de la declanșarea invaziei Rusiei, când marile orașe sunt intens bombardate de ocupanți.

UPDATE 12:00 - 7 persoane au fost găsite moarte sub dărâmături, la Harkov. Imaginile cu dezastrul produs de forțele ruse care au intensificat bombardamentele asupra orașului, pe 14 martie, sunt șocante și par să spună un singur lucru, și anume că Iadul s-a dezlănțuit pe pământ. Pagubele umane sunt dublate de cele materiale. În plus, un incendiu masiv s-a produs în districtul Kholodnohirskyi din nord-vestul orașului.

⚡️State Emergency Service: 7 people found dead under rubbles in Kharkiv.



Russian forces have intensified shelling of Kharkiv on March 14, leading to multiple damages and a large fire in the city’s northwestern Kholodnohirskyi district.



UPDATE 11:45 Procuratura de stat rusă a cerut condamnarea disidentului Alexei Navalnîi la 13 ani de închisoare în dosarul de înșelăciune și insultă a instanței. De asemenea, procurorul a cerut ca Navalnîi să fie amendat cu 1,2 milioane de ruble, anunță presa ucraineană.

The #Russian state prosecution asked to sentence Alexei #Navalny to 13 years in prison in the case of fraud and insulting the court.



UPDATE - 11:35 Războiul din Ucraina face victime fără discriminare. Până în dimineața zilei de 15 martie, trupele ruse au ucis 97 de copii ucraineni și au rănit peste 100. Cei mai afectați copii sunt în regiunile Kiev, Harkov, Donețk, Cernihiv, Sumi, Herson, Mykolaiv și Jytomyr. Cel puțin 5 copii mor sub foc în fiecare zi.

UPDATE - 11:26 Coridoarele umanitare de evacuare a locuitorilor ucraineni din patru oraşe din regiunea Sumî a Ucrainei (nord-est) vor fi deschise marţi, a anunţat şeful administraţiei regionale, Dmitri Jiviţki. Coloanele au plecat deja de la Lebedin și Trostyanets, este planificată o coloană de la Konotop.

UPDATE - 11:00 Președintele Ucrainei Vladimir Zelensky a semnat o lege privind responsabilitatea penală privind cooperarea cu Rusia. În acest caz este prevăzută o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare, anunță Sergey Bratchuk, purtător de cuvânt al Comandamentului militar operațional, regiunea Odesa, într-o postare pe Facebook.

UPDATE - 10:30 - 19 morți și 9 răniți în urma atacului rușilor asupra turnului TV din Rivne. Potrivit guvernatorului regiunii Rivne, Vitalii Koval, numărul victimelor ar putea crește. Echipele de intervenție și prim-ajutor se află la fața locului, asta chiar dacă atacul a avut loc cu o zi în urmă, respectiv pe 14 martie. Rivne este o capitală regională situată în nord-vestul Ucrainei.

UPDATE - 10:20 Prezentatoarea NTV Lilia Gildeeva a părăsit Rusia. Jurnalist lucra la acest post de televiziune din 2006. Gildeeva și-a scris scrisoarea de demisie din străinătate pentru că îi era teamă că nu va fi lăsată să plece.

NTV anchor Lilia Gildeeva has left #Russia.



Un incident șocant pentru regimul de la Kremlin, dar care a fost salutat de o lume întreagă, s-a petrecut, luni seara, la Moscova. Marina Ovsianikova, editor de știri la programul 1 al Televiziunii ruse, principalul post TV de propagandă al lui Vladimir Putin, a agitat un carton pe care scria „Opriți războiul! Nu credeți ce vă spune propaganda! Te mint aici!", înainte ca producătorii să treacă la un material înregistrat. Jurnalista a fost reținută. înainte de a afișa mesajul, Ovsianikova le-ar fi spus cplegilor că îi era rușine să mai vândă minciunile Kremlinului. Ea ar fi adăugat: „Nu ne pot băga pe toți în închisoare”.

UPDATE 10:15 - Forțele armate ruse pretind că au preluat controlul deplin asupra întregului teritoriu al regiunii Herson, potrivit Ministerulului rus al Apărării, relatează NEXTA.

UPDATE 10:10 - 4 oameni au murit în urma atacului rusesc de la Rubijne, anunță Serhiy Haidai, guvernatorul regiunii Lugansk. Oficialul a precizat că, pe 15 martie, forțele ruse au distrus trei școli și un internat pentru copii cu deficiențe de vedere. De asemenea, a fost bombardat și un spital din orașul Rubijne, care avea și o maternitate. Aceasta din urmă a fost complet distrusă.

UPDATE 10:00 - Mihailo Podoliak, consilier prezidențial al președintelui Volodimir Zelenski, care deține și rolul de șef al delegației de negociere dintre cele două țări, a transmis, astăzi, un mesaj extrem de tranșant pe contul său de Twitter.

"A 20-a zi de eroism. Adevărata libertatea vine mereu cu un cost. Restul este neschimbat. Rusia luptă doar cu orașele pașnice, distrugându-le noaptea cu rachete. Armata noastră o bate pe cea rusă în toate direcțiile. Partenerii încă stau deoparte, fiindu-le teamă să devină lideri globali", afirmă Podoliak, în mesajul citat.

UPDATE - 09.58 Începând cu 15 martie, 9 coridoare umanitare au fost convenite în Ucraina. Guvernul de la Kiev promite că îi va salva pe toți cei care au nevoie. Viceprim-ministru și ministrul numit pentru Reintegrarea Teritoriilor Ocupate Temporar ale Ucrainei, Irina Vereșciuc, a declarat că astăzi, 15 martie, au fost convenite nouă coridoare umanitare.

UPDATE - 9:30 Premierii Poloniei, Sloveniei și Cehiei vor merge, astăzi, la Kiev, în ciuda atacurilor asupra capitalei ucrainene. Ei ar urma să discute cu liderii ucraineni, potrivit anunțului făcut pe Twitter de premierul ceh Petr Fiala.

”Împreună cu premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, vicepremierul Jarosław Kaczyński și premierul Sloveniei, Janez Janša, vom merge astăzi la Kiev, în calitate de reprezentanți ai Consiliului European, pentru a discuta cu președintele Volodimir Zelenski și premierul Shmyhal”, spune Fiala.

Společně s premiérem Polska Mateuszem Morawieckým, vicepremiérem Jarosławem Kaczyńskim a premiérem Slovinska Janezem Janšou jedeme dnes jako představitelé Evropské rady do Kyjeva, abychom se setkali s prezidentem Zelenským a premiérem Shmyhalem. — Petr Fiala (@P_Fiala) March 15, 2022

UPDATE - 9:15 Imagini care nu mai au nevoie de niciun comentariu din districtul Podilskyi, regiunea Kiev.

UPDATE 9:10 Trupele ruse au atacat, în această dimineață, două clădiri rezidențiale din cartierul Sviatoşin, situat în vestul Kievului, omorând 2 persoane, conform Serviciului de Urgență de Stat ucrainean.

Russian attack on two residential buildings in Kyiv’s Sviatoshynskyi district in the early morning of March 15 killed at least two people, according to the State Emergency Service of Ukraine.



UPDATE 9:00 - O stație de metrou din centrul Kievului a fost avariată în urma bombardamentelor din această dimineță.

"Avertizare! Explozia a deteriorat fațada clădirii gării Lukyanivska și spațiul de birouri. Trenurile nu se vor opri în gară în timpul rulării", se arată într-un avertisment postat pe pagina de Twitter a Kyiv Metro.

Увага!



Вибуховою хвилею пошкоджено фасад будівлі станції "Лукянівська", та службові приміщення.

UPDATE - 8:20 Forțele ruse au deschis focul asupra civililor din Hostomel, care încercau să părăsească orașul. Potrivit Poliției Naționale, primele 10 autobuze cu evacuați au părăsit în siguranță orașul, însă rușii au deschis focul asupra următoarelor patru autobuze. În urma atacului, o femeie a fost ucisă și doi bărbați au fost răniți.

UPDATE 8:00 O clădire de apartamente din Kiev a luat foc după bombardamentele rusești de peste noapte.

Incendiul a fost stins în această dimineață, în jurul orei 6:51, potrivit Serviciului de Urgență de Stat. O persoană a fost internată în spital.

UPDATE 7:45 Ucraina evacuează peste 2.000 de copii vulnerabili. Începând de luni, 14 martie, Ministerul ucrainean al Politicilor Sociale informează că micuții au fost evacuați din instituțiile de asistență socială, dar și din orfelinate.

UPDATE 7:30 Orașul Harkov, al doilea ca populație din Ucraina, a fost intens bombardat în noaptea de luni spre marți.

UPDATE 6:00 Trupele ruse din Ucraina folosesc tacticile aplicate anterior în Alep, Siria, inclusiv atacuri asupra țintelor civile și împiedică eforturile umanitare și de evacuare, susține Aydin Adnan Sezgin, fost ambasador turc la Moscova, citat de Milliyet, relatează Ukrinform.

Marți, în cea de-a 20-a zi de război, tensiunile nu par să se calmeze. SUA susțin că Rusia ar fi cerut echipament militar din China, inclusiv rachete, drone și vehicule blindate, iar China „ar fi răspuns pozitiv” la cerere, relatează Financial Times. China neagă această versiune. SUA ar fi transmis Beijingului în timpul unei sesiuni „intense” de discuții de luni la Roma că asta ar fi o „greșeală istorică”.

Marți dimineața s-au auzit explozii în diferite cartiere ale capitalei, potrivit Ukrinform. Cel puțin 4 explozii s-au auzit dimineața - două la ora 4:00 și încă două la ora 5:00.

Secretarul general al ONU consideră că perspectiva unui conflict nuclear a devenit din nou posibilă.

"Ridicarea nivelului de alertă a forțelor nucleare ruse reprezintă o evoluție înfiorătoare. Perspectiva unui conflict nuclear, cândva de neimaginat, este acum din nou în domeniul posibilității", a spus António Guterres, șeful ONU.

Războiul din Ucraina ar urma să se încheie până în mai, deoarece Rusia ar rămâne atunci fără resurse pentru a mai continua invazia, a susținut Oleksiy Arestovich, un consilier al șefului de cabinet al președintelui ucrainean, citat de Reuters și The Guardian.