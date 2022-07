Oraşul Sloviansk, viitoarea ţintă a forţelor ruse în estul Ucrainei, este vizat de un bombardament "masiv", a anunţat marţi primarul, făcând apel la locuitori să se pună la adăpost, relatează AFP.



"Sloviansk! Bombardament masiv al oraşului. Centrul, nordul. Toată lumea să rămână la adăpost", a scris pe Facebook Vadim Liah, primarul acestui oraş care avea circa 100.000 de locuitori înainte de război.

Piața centrală a orașului Sloviansk , în flăcări, pompierii au intervenit pentru a stinge incendiile declanșate de rachetele rușilor.

It's 8 years to the day since #Ukraine's army raised the flag over #Sloviansk (RU: #Slavyansk) after liberating it from #Russian occupation in the war which the invaders started in 2014.#Putin never forgets anniversaries. This is the market in central Sloviansk now pic.twitter.com/30TE5rpkE6