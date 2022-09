Autoritățile ucrainene susțin că forțele ruse au ordin de la cel mai înalt nivel, de la Kremlin, să finalizeze misiunea din Donbas până la 15 septembrie 2022.

Serviciul britanic de informații al apărării precizează în evaluarea zilnică a situației de pe frontul din Ucraina că este foarte puțin probabil ca să se realizeze acest lucru, ceea ce va complica și mai mult planurile Rusiei de a organiza referendumuri în zonele ocupate pentru a parafa aderarea la Federația Rusă.

În același timp, în pofida contraofensivei susținute din partea Ucrainei în sud, principalul obiectiv asupra căreia se concentrează Rusia rămâne Donbasul, în ofensiva pornită în urmă cu aproape două luni. Principalele direcții de avans al trupelor ruse este Adviika, aproape de orașul Donețk și la 60 de km - în jurul Bahmut. Oricât succes a avut Rusia în avansul din Donbas, nu a reușit să înainteze decât cu 1 km pe săptămână către Bahnut, mai observă Serviciul britanic de informații al apărării.

