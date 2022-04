Mai multe imagini cu tancurile rusești au fost distribuite joi pe rețelele sociale după anunțul lui Putin de capturare a Mariupol.

Russian propagandists shamelessly showed how the tank of the invaders drifted on the streets of the destroyed #Mariupol.#RussianPropaganda #SaveUkraine #SaveMariupol #StopWarInUkraine #StopGenocide pic.twitter.com/cbZBvGHNkO