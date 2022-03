UPDATE 18:00 - Trupele ruse au început din nou asaltul la Energograd, pentru a captura cea mai mare centrală nucleară din Europa. Au tras în apropierea centralei.

UPDATE 17:45 - Au început bombardamentele în Odesa.

UPDATE 17:15 În Akhtyrka, o bombă rusă a lovit o centrală termică, informează Nexta.

UPDATE 16:00 Armata ucraineană a trecut la contraofensivă. Forțele armate ale Ucrainei au atacat convoiul lung de trupe rusești care se îndreaptă spre capitala Kiev.

„Lovim coloanele inamicului”, a declarat generalul Kirilo Budanov, șeful Serviciului de Informații al armatei ucrainene, într-un interviu acordat în exclusivitate jurnaliștilor de la The Military Times. „Incendiem numeroase coloane ale inamicului”, a adăugat generalul.

UPDATE 15:00 Aglomerație infernală la metroul din capitala Belarusului, Minsk, după ce hackerii au blocat achiziția online a tichetelor.

Queues at #Minsk-Passenger railway station, #Belarus



After the hacker attack, tickets cannot be bought online. pic.twitter.com/8M3swzOcDT — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022

UPDATE 15.30 - O școală din Chernihiv a fost distrusă - Sunt 9 morți. Patru persoane au fost rănite după atacul aerian rusesc, a declarat guvernatorul Viacheslav Chaus într-o postare online. „Procedurile de salvare sunt în desfășurare. Potrivit serviciilor de urgență, deocamdată sunt nouă persoane ucise și patru rănite”, a spus el.

Mai multe clădiri rezidențiale, blocuri, școli, grădinițe și spitale sunt bombardate în acest moment.

In Chernihiv, Russian aircraft also attacked two schools in the Staraya Podusivka area and private homes. Rescuers are working.#Chernihiv #Ukraine pic.twitter.com/UicpGrMtl6 — Jεѕѕ🕊 (@Yangoliatko_) March 3, 2022

UPDATE 15.20 - Navă a Estoniei (membru NATO), scufundată lângă Odesa - Nu este cunoscut numărul victimelor

UPDATE - 13.35 - Fregatele ruse și soldații ruși navighează în sudul Peninsulei Crimeei și se îndreaptă spre Odesa, acolo unde este așteptată o luptă pe viață și pe moarte. Ucrainenii au declarat că vor opune rezistență până la moarte. Odesa mai este numit și orașul martirilor. Rușii vor avea parte de o rezistență puternică.

*Imaginile surprinse sunt realizate de către jurnalistul Realitatea.net Alexandru Buzică.

UPDATE 11.10 - Mine pe plaja din Odesa în fața armatei lui Putin

The 🇺🇦 Ukrainian military has started placing mines on the beaches of Odessa pic.twitter.com/SK6xyeH2Hb — Intelsky (@Intel_sky) March 3, 2022

​UPDATE 9:50 - Un depozit de petrol din Cernihiv a fost aruncat în aer, în această dimineață. Pompierii încearcă să stingă flăcările, însă incendiul este uriaș.

Oil depot in #Chernihiv on fire after being hit during shelling. pic.twitter.com/OEnSHTsv1q — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022

UPDATE 8:00 - Sirenele au început să sune din nou în Ucraina, în principalele orașe, semn că urmează noi raiduri aeriene.

Trupele ruse au ajuns joi în centrul portului ucrainean Herson, prima realizare majoră a invaziei declanșate joia trecută, iar în capitala Kiev și în alte orașe mari, forțele de ocupație au continuat bombardamentele nimicitoare, fără mișcări semnificative de trupe, probabil din cauza problemelor logistice. O delegație ucraineană a plecat pentru o a doua rundă de discuții cu oficialii ruși privind încetarea focului, după ce o primă rundă a înregistrat luni puține progrese.

UPDATE 7:00 - Statele Unite au acuzat, miercuri, Rusia că a declanșat un "război total împotriva libertății presei și a adevărului", blocând posturile de știri independente și împiedicându-i pe ruși să audă știri despre invazia din Ucraina.

"Guvernul Rusiei blochează, de asemenea, platformele Twitter, Facebook și Instagram pe care zeci de milioane de cetățeni ruși se bazează pentru a avea acces la informații și opinii independente", a afirmat Departamentul de Stat într-un comunicat.

UPDATE 6:50 - Banca centrală a Rusiei a impus un comision de 30% pentru achizițiile de valută străină de către persoane fizice pe piețele valutare, au spus brokeri pentru Reuters, citând o scrisoare a autorității de reglementare.

Herson a fost capturat de ruși

"Suntem un popor care a dejucat planurile inamicului într-o săptămână. Aceste planuri au durat ani de zile pentru a fi scrise - cu răutate, cu ură față de țara noastră, față de poporul nostru", a spus Zelenskiy într-un mesaj video.

Capturarea capitalei strategice a provinciei din sudul țării, unde râul Dnipro se varsă în Marea Neagră înseamnp că Hersonul este primul centru urban semnificativ ce cade de când Moscova și-a lansat invazia pe 24 februarie.

Primarul din Herson, Igor Kolykhayev, a declarat miercuri seară că trupele rusești se aflau pe străzi și au intrat în clădirea consiliului. El a cerut civililor să meargă pe străzi doar la lumina zilei și în grupuri de câte unul sau doi. "Astăzi au fost vizitatori înarmați în comitetul executiv al orașului. Nu le-am făcut nicio promisiune ... Le-am cerut doar să nu tragă în oameni", a transmis el printr-o declarație.".

Forțele rusești nu au reușit încă să răstoarne guvernul de la Kiev, dar mii de oameni au murit sau au fost răniți, iar peste un milion de persoane au fugit din Ucraina în contextul celui mai mare atac asupra unui stat european din 1945 încoace.

Atacul Rusiei a dus la o avalanșă de sancțiuni internaționale și a alimentat temerile privind un conflict mai amplu, în timp ce țările occidentale trimit arme pentru a ajuta armata ucraineană.