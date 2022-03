Apropierea rușilor a fost anunțată de primarul Energodar, Dmitri Orlov. Acesta le-a cerut din nou oamenilor să iasă în fața soldaților ruși. Miercuri, intrările în oraș erau blocate de mii de locuitori, care s-au opus intrării în oraș a tancurilor rusești. Au ieșit cu drapele ale Ucrainei în fața lor.

„Inamicul se apropie de oraș! Hai să ieșim!”, pentru ca după câteva minute să le zică: „Soldații ruși, dintr-un convoi mare de echipamente militare, au tras într-un punct de control și folosesc arme împotriva populației civile! Stați acasă!”, potrivit Unian.net.

Convoy of invaders breaks into #Energodar. The fire is raging near the #Zaporozhye nuclear power plant. Siren heard. pic.twitter.com/qlIVmTNfmn