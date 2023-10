"Trbuie sa se adune toate. The perfect storm. Mie mi se pare ca s-au adunat asa, cu pandemia, cu razboiul din Ucraina, cu nenorocirea asta de aici (conflictul din Israel - n.r.), cu lideri care lipsesc pentru ca au fost distrusi de un sistem care a zis: <<Ba, nu mai vrem lideri ca astia au ideile lor>>. Hai sa punem niste marionete, sa ii conducem noi. Cu faptul ca in ultimii ani am consumat bani pe care nu ii avem pentru lucruri de care nu avem nevoie. Toata lumea ne-a intrebat ce inseamana criza. Criza este cand consumam bani pe care nu ii avem pentru lucruri de care nu avem nevoie. Criza asta e", a declarat Ponta.

