Deși toți civilii din Azovstal au fost evacuați cu sprijinul ONU și al Crucii Roșii, în subteran au rămas circa 1.000 de militari, dintre care, mai mult de jumătate sunt răniți.

Familiile militarilor din Azovstal au transmis un apel emoționant președintelui turc Erdogan. Un tată îi cere cu lacrimi în ochi să îi salveze fiul. Părinții soldaților îi cer acestuia să fie un „erou al păcii”, mai ales că președintele turc are experiența luptelor din Orientul Mijlociu în extragerea militarilor. Iar copiii soldaților au postat mesaje emoționante pentru tații lor. "Noi, copiii soldaților blocați acolo, facem un apel către întreaga lume să ne elibereze tații și pe camarazii lor răniți acolo." "Cer întregii lumi să îl salveze pe unchiul meu drag, Olezka. Vă rog mult de tot!" "Dragă domnule președinte al Turciei, domnule Erdogan, vă rog, salvați-mi tatăl și pe frații lui din Azovstal. Dacă ceva i se întâmplă, nu mi-o pot ierta niciodată…" "Salvați-l pe tata, salvați Mariupolul. Salvați toți părinții, vă rog!" Ucraina a propus eliberarea unor prizonieri ruși în schimbul răniților din labirintul de tuneluri, însă armata rusă respinge acest apel.

78th day of the war, in conditions of complete encirclement, despite the extremely difficult situation, lack of ammunition and a large number of wounded - fighters of the Azov Regiment continue to knock out the enemy from previously captured positions at the Azovstal plant. pic.twitter.com/qe5mQHum3q — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) May 12, 2022

Comandantul adjunct al Regimentului Azov, Sviatoslav Palamar, spune că toți răniții din subteran sunt operați fără anestezie cu ultimele ustensile pe care le mai au. Nu mai au antibiotice, nici spirt, iar bandajele sunt mutate de la o rană la alta. Unii dintre ei dezvoltă infecții și mor. La intrările în tunelurile din subteran, soldații ucraineni stau de pază. Ea este Katerina, ultima femeie din Azovstal care apără combinatul de invadatori, alături de camarazi.

One of last female soldier Kateryna "Birdie" from Azovstal is alive! In the video she says that "stars burn, and we will live forever".



On the video - the moment the Russian missile hit the shopping center "Riviera"



Almost a hundred apartments in a building located near a shopping center were destroyed by a rocket attack on May 9th.



Rușii terorizează Odesa și Nicolaevul, orașe din vestul Ucrainei cu rachete de croazieră. În ultimele zile, rușii au tras și în centrele comerciale, dar și în clădiri rezidențiale.

Video of a rocket flying over Kremenchuk.



Analiștii spun că armata rusă recurge la „tactică a terorii” pentru a cuceri orașul-port prin frică într-un timp cât mai scurt.

❗️One rocket was shot down over Kremenchuk. The moment was caught on video. Beautiful. pic.twitter.com/pmxf74bdVX — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) May 12, 2022

Ucrainenii răspund ofensivei chiar cu armele rușilor.

Militarii ruși nepregătiți pierd echipamentele pe front, transmit ucrainenii. În imagini se vede cum un lansator multiplu de rachete a fost capturat cu ajutorul unui tractor agricol.