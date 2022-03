UPDATE 7:00 - Aproximativ 925 de civili au fost ucişi şi 1.496 au fost răniţi în Ucraina de când ţara a fost invadată de Rusia, a anunţat Biroul ONU pentru drepturile omului (OHCHR), citat de The Guardian.

Printre cei decedaţi se numără 11 fete, 25 de băieţi şi încă 39 copii despre care nu se ştie dacă erau fete sau băieţi.

Majoritatea victimelor s-au înregistrat în regiunile Doneţk şi Luhansk: 1.017 persoane – 256 decese, 761 răniţi.

Ucraina rezistă invaziei, dar rușii continuă să atace civilii. Coșmarul în care trăiesc ucrainenii de aproape o lună nu pare nici pe departe că ar ajunge la final.

Este a 27-a zi de război în Ucraina, iar bombardamentele armatei ruse continuă. Statele Unite acuză forțele de la Kremlin că au comis crime de război și spun că vor ajuta la strângerea de dovezi pentru asta.

Mai mult, Pentagonul acuză Kremlinul că a desfășurat intenționat atacuri împotriva civililor. În același timp, autobuzele care evacuează civili din zonele aflate în prima linie a războiului au fost lovite de bombardamente, a transmis guvernatorul regiunii Zaporojia.

Sirenele au sunat simultan în mai multe orașe din Ucraina, iar armata rusă continuă bombardamentele. S-au auzit din nou explozii în orașul Harkov, noaptea trecută.

Așa arată Harkov după ce rachetă a lovit regiunea industrială.

❗️The consequence of the night arrival of the rocket in the Industrial region. Kharkov#Ukraine #Russia #Kyiv #Odessa #Kharkiv #TPYXA #TPYXAEnglish pic.twitter.com/RieCIwtPhC