UPDATE 8:00 - Invadatorii ruși confirmă o lovitură ucraineană asupra unei baze PMC Wagner (o organizație paramilitară rusă - n.r.) din Popasna, regiunea Luhansk.

UPDATE 7:18 - Patruzeci şi două de ţări, inclusiv România, au cerut, într-o declaraţie comună, ca Rusia să îşi retragă trupele şi personalul neautorizat de la centrala nucleară Zaporojie şi din vecinătatea acesteia, informează eeas.europa.eu.

UPDATE 7:10 - Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, într-un nou discurs către naţiune, că în cazul persoanelor cu cetăţenie rusă “tăcerea se apropie de nivelul complicităţii” şi că războiul va dura mai puţin dacă Ucraina va fi mai puternică şi Rusia mai slabă.

UPDATE 7:00 - Cel mai bun pilot al Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate Ucrainene din 2019 a murit pe front - Anton Listopad. Acesta a fost distins cu Ordinul Curaj, gradul III.

