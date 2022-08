„Solicităm instanței să recunoască informațiile difuzate de Tinkov ca fiind false, discreditând onoarea, demnitatea și reputația de afaceri a lui Oleg Vladimirovici și, de asemenea, să recupereze de la Tinkov despăgubiri pentru prejudiciul moral și reputațional în valoare de 2 miliarde de ruble”, a afirmat Alexei Melnikov, avocatul lui Deripaska, relatează HotNew.ro, care citează Interfax.

Melnikov a explicat, pentru Interfax, că procesul a fost intentat din cauza „declarațiilor jignitoare” ale lui Tinkov pe pagina sa de Facebook.

Clientul său - mai spune avocatul - nu a solicitat despăgubiri și din partea Meta, companie catalogată drept „organizație extremistă” de către autoritățile ruse, solicitând instanței doar să oblige platforma să înlăture „informațiile false”.

Jurnaliștii ruși independenți ce lucrează pentru site-uri înregistrate în afara țării afirmă că Oleg Tinkov ar fi scris despre Deripaska că este un „oligarh și un hoț”.

Oleg Deripaska, cunoscut pentru relațiile sale apropiate cu Kremlinul, a criticat războiul din Ucraina la sfârșitul lunii iunie, afirmând că acesta a fost o „greșeală colosală”.

Declarațiile financiare depuse în august de cea mai importantă companie a sa, gigantul aluminiului Rusal, ar putea oferi o explicație pentru criticile sale, aceasta înregistrând o scădere bruscă a profitului în urma impunerii sancțiunilor istorice de către Occident ca urmare a invazie la scară largă în țara vecină, începută în 24 februarie și care a ajuns, astăzi, în cea de-a 173-a zi.

De celaltă parte, Oleg Tinkov este fondatorul uneia dintre cele mai mari bănci private din Rusia. Acesta este cunoscut ca fiind unul dintre puținii miliardari ruși care și-au construit averea în afara industriilor energetice și de exploatare a resurselor naturale.

Într-un interviu acordat jurnaliștilor de la The New York Times la începutul lunii mai, Tinkov declara că Kremlinul l-a forțat să își vândă toate afacerile după ce a criticat războiul din Ucraina.

„Nu am putut discuta despre preț. Am fost ca un ostatic – iei ceea ce ți se oferă. Nu am putut negocia”, a spus el pentru Times.