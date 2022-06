UPDATE 8:30 - Premierul britanic Boris Johnson spune că dacă Vladimir Putin ar fi fost femeie, nu ar fi invadat Ucraina.

Potrivit lui Johnson, invazia „nebună, macho” este „exemplul perfect de masculinitate toxică”, relatează NEXTA, care citează BBC.

UPDATE 8:10 - Deputatul Dumei de Stat , cunoscut pentru propunerea sa de a bombarda Azerbaijanul, sugerează să se întrerupă toată energia electrică în Ucraina.

#Duma deputy Mikhail Delyagin, known for his proposal to nuke #Azerbaijan, suggests to cut off all electricity in #Ukraine. https://t.co/uBCJUMV90t