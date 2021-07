De o săptămână Africa de Sud se confruntă violențe fără precedent. Jafuri, incendii și atacuri armate au loc pe străzile mai multor orașe. Armata a fost mobilizată în sprijinul forțelor de poliție care nu mai fac față situației.

Zeci de persoane au fost ucise în urma violențelor izbucnite și sute de protestatari au fost arestați.

Fermierii au fost biciuiți de rebeli și le-au fost furate mașinile.

Jacob Zum, fostul președinte al Africii de Sud, a fost încarcerat săptămâna trecută, iar de atunci au izbucnit revolte în mai multe orașe din Africa de Sud.

Fostul președinte Jacob Zuma, este acuzat că a jefuit resursele publice în cei nouă ani în care a fost la guvernare, între 2009-2018.

Every single store in the Jabulani Mall near Johannesburg has been looted. Food, white goods, clothes & furniture are also being stolen in other small malls across South Africa.



pic.twitter.com/uAqRIxzw4h