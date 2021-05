„Nu știu foarte exact regulamentul de funcționare al DLAF (n.r. Departamentul pentru lupta antifraudă), dar vreau să fiu foarte clar. DLAF nu este o structură a Guvernului României, ci este o filială a OLAF-ului de la Bruxelles. OLAF (n.r. Oficiul European de Luptă Antifraudă), care e organizația care controlează utilizarea banilor europeni în toate statele membre. Ce este cert, însă este că în momentul de față nu avem nicio acuzație a vreunei instituții împotriva domnului Barna. Sunt speculațiile de presă”, a declarat fostul președinte al României, Traian Băsescu la o Ediție specială de la Realitatea PLUS, citat de realitateadebucuresti.net.



„Iarăși suntem în vârtejul unor informații pe surse și suntem gata să executăm un om. Ori omul ăsta, chiar dacă mie nu mi-e foarte simpatic domnul Barna, deocamdată spune: „În cazul în care voi fi pus sub urmărire penală, voi demisiona din toate funcțiile”. Ce poți să îi ceri mai mult? În condițiile în care nicio instituție nu a formulat nicio acuzație la adresa lui în momentul de față. (…) În orice caz, trebuie să știți că, dacă DLAF a trimis la DNA un raport, DLAF-ul a trimis același raport și la OLAF, la Bruxelles”, a notat Traian Băsescu.



Cât despre viitorul politic al liderului USR, fostul președinte consideră că: „Până una, alta, Barna are de dat o bătălie în interiorul USR-Plus cu Cioloș, cine să preia conducerea unică a partidului care a fuzionat USR-Plus și cine să fie candidatul la următoarele alegeri prezidențiale”, a concluzionat actualul europarlamentar.