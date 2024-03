„Ca orice cetățean european, funcționarii și agenții temporari ai Comisiei Europene au dreptul de a candida în alegeri.

Doamna Ramona Chiriac, șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România, a comunicat deja decizia de a candida la alegerile pentru Parlamentul European către forurile ierarhice superioare și serviciile relevante ale Comisiei Europene.

În același timp, ținând cont de prevederile Regulamentului de stabilire a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunității Economice Europene și ai Comunității Europene a Energiei Atomice, dar și de procedurile interne ale Comisiei Europene, doamna Chiriac a solicitat suspendarea din activitate prin aprobarea de concediu fără plată din motive personale cu caracter imperios conform prevederilor articolului 17 ale sus numitului regulament.

Doamna Mara Roman, șefa adjunctă a Reprezentanței Comisiei Europene în România, va asigura continuitatea activității”, a transmis Comisia Europeană într-un comunicat de presă.

Sefa reprezentantei Comisiei Europene in Romania este candidata care deschide listele Coalitiei la alegerile europarlamentare.

Aceasta are mai multe atuuri ce au fost luate in considerare in momentul desemnarii sale drept candidat comun ce va deschide lista la alegerile pentru europarlamentare. Vorbim aici despre legaturile pe care le are la Bruxelles, dar si faptul ca este independenta politic.

Potrivit ramonachiriac.eu, persoana desemnată de Coaliție să deschidă listele la europarlamentare este diplomat de carieră din 2008.

Ramona Chiriac a absolvit Studii Europene la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România. Deține două diplome de masterat, unul în studii europene și administrație publică (universitățile din Münster, Germania și Twente, Olanda) și unul în studii de gen, diferențe, inegalități (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România) și alte studii executive recente la Yale (2023) și Cambridge (2022).

În iulie 2021, Ramona Iulia Chiriac a fost numită șefă a Reprezentanței Comisiei Europene în România. În această calitate, ea acționează ca reprezentant oficial al Comisiei Europene în România, sub autoritatea politică a președintei Ursula von der Leyen.

În perioada 2016-2021, a fost consul general al României în landul federal german Bavaria.

Lucrează în domeniul afacerilor europene de aproape 20 de ani, inclusiv la nivel local în România.

Înainte de cariera sa diplomatică, Ramona Chiriac a lucrat în administrația publică centrală și locală din România, în special în pregătirea autorităților locale române pentru aderarea țării la UE. În cadrul Ministerului Integrării Europene din România, a fost responsabilă în special de promovarea valorilor UE, furnizarea de informații privind oportunitățile de finanțare, precum și diseminarea cunoștințelor despre UE prin organizarea de conferințe, seminarii, campanii și ateliere de lucru.

Este, de asemenea, autoarea cărții ”Big Issues and Big Words. Europe and Europeanness in the Romanian Presidential Discourse 1993-2007”, publicată în anul 2017.

Ramona Chiriac este căsătorită și are un copil.

