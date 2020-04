Rafila, semnal de alarmă: Dacă purtăm masca doar de decor, poate fi un factor de risc. Cum se folosește CORECT

Purtatul mastii nu este suficient, atrage atentia medicul, ci trebuie respectate si alte masuri de igiena si distantare.

"Daca utilizam masca responsabil, nu devine un factor de risc. Depinde cum o folosim. Daca o pastram un timp limitat, de exemplu pana se umezeste, daca nu punem mana pe partea frontala a mastii, daca ea acopera foarte bine tot timpul gura, intr-adevar, este un factor de protectie. Daca o purtam doar asa, de decor, si nu intruneste aceste conditii, atunci ea poate fi un factor de risc pentru ca simpla agatare a mastii pe fata nu este o bariera eficienta. In plus, in afara de masca, limitarea contactelor cu alte persoane pe de o parte si igiena mainilor, pe de alta parte, trebuie neaparat sa insoteasca purtarea mastii, nu este vorba doar de o singura masura, ci de un ansamblu de masuri si ele trebuie luate in permanenta impreuna", a declarat Alexandru Rafila, duminica seara, la un post TV.