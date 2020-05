Raed Arafat revine cu un avertisment pentru populație: Situația riscă să scape de sub control!

Situația riscă să scape de sub control dacă relaxarea începe mai repede de 15 mai. Este avertismentul transmis de Raed Arafat. Șeful DSU a atras atenția că oamenii au uitat de restricții în ultimele zile, iar efectul poate fi unul nedorit. Se pot aprinde ușor alte focare, ceea ce va impune noi măsuri drastice din partea autorităților.

"Riscul este ca situatia care totusi s-a reusit, de bine, de rau, sa fie tinuta sub control sa scape de sub control si sa ne trezim ca avem un numar mai mare de cazuri, in urmatoarele saptamani. Daca relaxarea care este promisa sa inceapa din data de 15 mai, gradual, incepe mai repede si necontrolat. Inca mai vedem focare, inca mai vedem decizii de carantinare a unor zone", a spus raed Arafat, sambata, intr-o interventie la Realitatea PLUS.

"Daca oamenii si-au pierdut rabdarea, sa vedem cum o sa fie daca scapa de sub control situatia si unele masuri vor trebui sa fie prelungite. Rugamintea este sa inteleaga lumea ca pericolul nu a trecut", a mai spus Arafat.