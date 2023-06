Care este situatia in tara

„La acest moment, cel putin la ora 21 aveam interventii in desfasurare in judetul Caras Severin, intr-o localitate, Naidas, intervenții finalizate in doua localitati, în Dolj avem interventii in desfasurare in localitatea Craiova, in Filiasi, in Cretesti, in Malaiesti, in drumul judetean 607 care a fost distrus de o alunecare de teren si pe o linie magistrala – linia magistrala 100, localitatea Filiasi. Deci au fost finalizate mai multe interventii in judetul Dolj

„In judetul Gorj avem interventii in desfasurare intr-o singura localitate. In judetul Mehedinti interventii finalizate in Drobeta Turnu Severin in localitatea Prunisor și în judetul Suceava interventii finalizate in localitatea Suceava”, a informat șeful DSU.

Raed Arafat a explicat modelele operative ale echipelor de interventie:

„Noi ne confruntam cu fenomene punctuale in acest moment, in care fortele noastre sunt dispuse in teren sa poata sa intervina si sa asiste. Din pacate cand exista ape in curti, in case, nu pot sa inceapa sa curete si sa traga apa cu motopompele pana nu se retrage apa in general. Apa se retrage destul de repede, nefiind vorba de viituri mari si fiind vorba de ploi care produc inundatii surpriza care apar si retrag,” a mai spus Raed Arafat.

Ce trebuie să facă oamenii în momentul în care primesc un mesaj cu privire la o viitură iminentă

„Daca mesajul ii avertizeaza de o viitura, atunci trebuie sa ajunga la locurile care sunt mai inalte. Mesajul de regula vine cu recomandari, vine cu linkuri catre portalul Fii Pregatit, dar vine si cu recomandari.

Cel mai important lucru este sa nu incerce sa traverseze cursurile de apa pe picioare, pentru ca oricat de mică ar fi apa, chiar daca nu este adanca, faptul ca incepi sa traversezi un curs de apă care este cu viteza, exista riscul este ca persoanele respective sa piarda controlul si sa fie luate de apa. Si am avut deja cazuri in perioadele trecute in care oamenii si-au pierdut viata incercand sa traverseze cursurile de apă.

Foarte important este ca oamenii sa ajunga la zona inalta, chiar si in casa, daca este cazul, sa urce la etaj, si sa astepte asistenta pompierilor care vor fi pregatiti sa intervina si vor interveni in momentele respective”, a spus șeful DSU.

Există localități care mai sunt izolate?

„Avem o singura localitate care unde erau izolate mai multe persoane in ea, dar este in curs de rezolvare”, a spus Raed Arafat.

Care este situatia in zona de Nord

„Singurul judet in care a fost interventie finalizata in judetul Suceava. In rest problemele au fost concentrate in Mehedinti, Gorj, Dolj si Caransebeș”, a mai spus șeful DSU.