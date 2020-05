"Legile puterii". Raed Arafat: Cum se poartă CORECT masca medicală

Șeful DSU, Raed Arafat, ne-a arătat, într-o intervenție la Realitatea Plus, exact cum trebuie să purtăm măștile și cum să avem grijă de ele.

"Masca chirugicala are si un metal sus, la nivelul nasului. Pe asta o folosim si in spitale, se poarta cu partea metalica pe nas, partea de jos si dupa care elasticul pe ureche. Dupa ce am folsit-o, se scoate numai prin elasticul ei si se lasa undeva unde e sigur. Vreau sa mai arat un lucru, partea metalica, asta se trage in jurul nasului, ca sa aiba conturul in jurul lui. O masca poate fi purtata, de regula, 4 ore. Daca e umeda, trebuie schimbata. Mai exista alte solutii de masti nemedicale, artizanale, din material care au dublu sau triplu strat. Si asta ajuta. Dar daca este masca pe care cineva vrea sa o tina si sa o foloseasca mai mult timp, trebuie spalata, calcata", a spus Raed Arafat, marți seara, la Realitatea PLUS, în emisiunea "Legile puterii".