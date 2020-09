Raed Arafat: ”Cei care nu poartă mască sunt o amenințare pentru ceilalți. Dacă o persoană vine la vot cu o armă la vedere, o lăsăm să intre?”

”Discutiile despre purtarea mastii si despre obligatia de a purta masca la intrare in sectia de vot continua, invocand dreptul la vot chiar daca nu vrea un votant sa poarta masca in interiorul sectiei de vot. Subliniez ca la intrare in sectia de vot trebuie sa fie asigurata o rezerva de masti pentru cei care dintr-un motiv sau altul ajung la sectia de vot fara masca.

Acum haideti sa analizam aceasta disputa intretinuta artificial si fara un motiv real: Vorbim de o situatie ipotetica a unei persoane care nu vrea sa poarta masca. Persoana respectiva ajunge la sectia de vot si insista sa intre sa voteze dar fara masca. Din punct de vedere al sanatatii publice, persoana respectiva este o posibila sursa de infectie pentru alte persoane aflate in sectia de vot, respectiv membrii comisiei si alegatorii care se afla in sectie. Persoana respectiva reprezinta un risc pentru ceilalti si o amenintare asupra sanatatii lor, chiar si daca persoana respectiva nu crede si nu admite acest fapt.

Haideti sa luam o alta situatie ipotetica: O persoana se prezinta la sectia de vot cu o arma la vedere, ea nefiind condamnata si avand la momentul respectiv dreptul sa voteze; O lasam sa intre in sectia de vot sa voteze sau este oprita la intrare pentru a proteja persoanele aflate in interior?

Purtarea mastii in institutiile publice este legiferat. Sectia de vot este o institutie publica si in acelasi timp este intr-un spatiu inchis, deci purtarea mastii in sectia respectiva este obligatorie in conformitate cu Legea 55 din 2020, articolul 13 care prevede urmatoarele:

“ Pe durata stării de alertă, prin ordin comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne se poate institui:

a) obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă;

b) obligativitatea organizării activității instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor, astfel încât să se asigure la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori. Pentru personalul propriu triajul epidemiologic constă în măsurarea temperaturii prin termometru noncontact, iar pentru vizitatori triajul se realizează prin măsurarea temperaturii."

Astfel, Hotararea de guvern emisa si ordinul comun al minstrului sanatatii si ministrul afacerilor interne sunt in baza unei Legi si anume Legea 55 din 2020!

In concluzie, pentru binele nostru, haideti sa lasam dezinformarea si manipularile la o parte, sa fim mai intelepti decat cei care incearca sa ne foloseasca ca unealta sau un produs pentru rating, pentru profit sau pentru alte interese, si sa privim ce se intampla peste tot in jurul nostru si in lume punand un singur interes in fata noastra si anume cel al comunitatii si al celor apropriati noua.

Numarul cazurilor este in crestere in mai multe tari, in Romania avem zilnic peste 1000 de cazuri si un numar semnificativ de decese din cauza infectiei cu Sars-Cov2. Responsabilitatea noastra, a tuturor, este de a ne proteja unii pe altii si de a face tot posibilul ca sa trecem impreuna prin aceasta situatie care va mai dura. Masurile de protectie nu sunt atat de greu de aplicat si regulile nu difera de cele din alte tari. In final nu se cere decat respectarea regulilor chiar daca ele nu sunt convenabile unora.

Asa cum trebuie sa respectam limita de viteza ca sa nu punem viata altora in pericol, chiar daca ne place viteza, trebuie sa respectam regulile de sanatate publica in perioada unei pandemii chiar daca ele nu ne convin noua. Regulile respective au un singur scop si anume protejarea sanatatii publice, a sanatatii comunitatii, a celor din jur, inclusiv a celor dragi noua. Chiar daca nu ne intereseaza sanatatea proprie, chiar daca nu credem in ce ni se zice si avem alte pareri decat cele ale specialistilor si expertilor, nu avem dreptul sa punem in pericol sanatatea altora!”, a explicat Raed Arafat