Mesajul lui Raed Arafat vine după ce Tribunalul București a respins definitiv o solicitare a DNA de redeschidere a unui dosar care îl viza în legătură cu achiziția de ambulanțe, fiind acuzat de abuz în serviciu. Cererea procurorilor anticorupție a venit după ce achizițiile din perioada pandemiei au făcut obiectul mai multor sesizări la DNA din partea Curții de Conturi. Aceștia au cerut redeschiderea unor dosare mai vechi care priveau achiziții publice, printre care și un dosar în care Raed Arafat era acuzat de abuz în serviciu pentru achiziții din 2013 la IGSU.

Raed Arafat a susținut că a fost "ținta unui abuz", iar această "tentativă nejustificată și abuzivă" a DNA de a-l urmări penal pentru abuz în serviciu l-a "vulnerabilizat în față opiniei publice".

„În 2007 s-a făcut prima achiziție în masă de ambulanțe, a fost un moment de cotitură pentu sistemul medicla de urgență. A fost prima dată când s-a renunțat la daciile break si ambulanțele Aro și să intrăm în rândul țărilor europene cu ambulanțe moderne care respecta standarde europene și moderne. Dupa licitație, eram la Ministerul Sănătății, am decis înlocuirea continuă a parcului de ambulanțe. Mai ales că în 2007 sistemul aproape că a ajuns la prăbușire.

A fost o licitație pentru un contract cadru pentru următorii 4 ani, însă a trebuit să fie anulată. În 2008-2009 a fost o licitație pentru achiziționarea de noi ambulanțe, însă aceasta a fost anulată pentru că, în 2009, intrându-se în criză economică, cursul euro-leu a început să se modifice, ofertele erau făcute la 3,2-3,3 lei/euro, iar cursul a ajuns la un moment dat la 4,1-4,2. Atunci, companiile mi-au sesizat că nu mai pot vinde la vechiul preț mașinile ofertate, pentru că vor intra în pierdere. Motiv pentru care s-a decis anularea și reluarea licitației. După o analiză atentă, s-a decis anularea licitației și a acordului-cadru și reluarea ei, dar de această dată precizându-se în noul contract că vom actualiza cursul euro-leu la fiecare contract subsecvent”, a explicat Raed Arafat într-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook.

Raed Arafat a arătat și documentele de la companiile participante care cereau să fie trecute care sunt modalitățile de ajustare a prețurilor.

„Această întrebare a fost adresată comsiei de licitație. (...) În 2010 s-a reluat licitația, iar soluția optimă era să se actualizeze cursul euro-leu la fiecare contract subsecvent. Este o practică foarte urzală peste tot unde se folosșeteo monedă internațională. (...) La semnarea acordurilor-cadru, tot aceiasi functionari publici de la Achizitii au uitat sa treaca prevederile de adaptare a cursului, iar prețurile ofertelor erau trecute numai în lei. Astfel că la primul contract subsecvent, când companiile au cerut adjustarea cursului, funcționarii au refuzat, spunând ca în contractul cadru nu este asa ceva. Una din fetele care au lucrat pe acest dosar m a intrebat: De ce sunteți supărat dacă i-am șmecherit? Care-i problema? Și răspunsul meu meu a fost ca totusi nu putem șmecheri companiile, suntem guvernul român, nu șmecherim companiile, trebuie găsită o soluție. La primul contract subsecvent am reușit să convingem companiile, însă ulterior, cele trei firme au trimis solicitări de a aduce acordurile-cadru in conformitate cu documentația de atribuire, solicitat de lege”, mai spune Raed Arafat.

Șeful DSU susține că șefele Direcțiilor Juridică și Economică au refuzat să facă acest lucru, „blocând orice achiziție de ambulanțe, fără o explicație, spunând că e ilegal să se facă corectarea acordului cadru”.

Raed Arafat mai spune că acuzația de abuz în serviciu „m-a costat”, și mulți colegi l-au intrebat dacă mai are curajul să facă ceva: „Da, mai am. (...) Știind foarte bine că n-am greșit, când am luat decizii am luat pe recomandări și consultări amănunțite”.

„Mai putem să ne asumăm răspunderea dacă vrem să rezolvăm lucrurile, ca sistemele să meargă? Sau de acum ne oprim si spunem gata, ce spun cei din jur se aplică chiar dacă e greșit, nu mai putem cere de la nimeni explicații, că e presiune, Nu e presiune, E normal. Am auzit că am fost urmărit pentru achizițiile din pandemie, că am bani din ambulanțe, dar nimeni nu imi gaseste acesti bani. Nervi, timp consumat intr-un anumit scop. (...) Ce abuz în serviciu se urmărea, când eu am adus în legaliltate documente care erau ilegale? (...) Nu știu dacă aici era vorba de combaterea corupției...”, a mai spus Raed Arafat în încheierea explicațiilor sale.

După decizia de respingere a redeschideri iunui dosar clasat în 2018 de către Tribunalul București, șeful DSU nu va fi anchetat în legătură cu sesizarea făcută de Curtea de Conturi în legătură cu achizițiile din ultimii doi ani. Curtea de Conturi solicitase DNA să ancheteze un raport privind achiziția din martie 2020 a unor echipamente medicale pentru care România ar fi plătit o sumă dublă. Prejudiciile în acest caz sunt estimate la 10.931.460 lei, respectiv 4.272.180 lei.

Sesizările au la bază un raport al Curții de Conturi din 2020, care a vizat ”Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență”, raport în urma căruia a descoperit în cazul IGSU următoarele situații: întârzieri în livrarea cantităților asumate de furnizori (măști, combinezoane), prin invocarea clauzei de forță majoră; produse care nu au fost livrate până la termenul limită (ventilatoare, izolete); nu s-au calculat și nu s-au reținut penalități de întârziere conform prevederilor acordurilor-cadru pentru nelivrarea la termen a produselor. Raportul solicitat de Parlament a fost publicat în august 2020. DOCUMENTUL poate fi consultat AICI