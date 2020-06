Raed Arafat a mărturisit care e motivul pentru care nu s-a căsătorit niciodată: "Trebuie să alegi la un moment dat"

Raed Arafat rupe tăcerea. Fondatorul SMURD a povestit într-un interviu cum a copilărit și din ce familie provine. Sirianul a ajuns în România în urmă cu 30 de ani cu intenția de a deveni medic. El și-a urmat pasiunea zi și noapte, motiv pentru care nu a reușit să-și întemeieze și o familie.

Raed Arafat, sirian de origine, provine dintr-o zonă de conflict. A venit în România în 1981 să învețe medicina.

"Erau tot timpu conflicte intre tineri si armata israeliana, deci nu era un oras usor. M-am nascut in Siria, mama e nascuta acolo. Mama mea de origine siriana a decis sa ma nasca intr un spital al varului ei", a povestit Arafat pentru o televiziune de stiri.

Raed Arafat are un frate și o soră, fratele a rămas în orașul lor natal, iar sora este medic la spitalul american din Dubai - "Un frate mai mic si o sora mai mica, da. Sora e medic si ea. Mama mea a decedat iar noi suntem imprastiati, fratele e la Nablus, sora e in Dubai ea este medic specializat in Statele Unite".

Șeful DSU a explicat și de ce nu-și poate întemeia o familie.

"Cand esti ocupat zi noapte si tot nu vrei sa faci si acest lucru si sa faci si rau unei familii pentru ca trebuie sa alegi la un moment dat si trebuie sa reduci activitatea pe de o parte, eu nici azi nu pot sa reduc activitatea asta atat de mult. La un moment dat trebuie sa stai si sa spui, ca da, merge asa sau renunti la asta sau nu mai faci asta ca sa poti sa faci si cealalta parte, deci nu merge sa lucrezi cum am lucrat eu si toti colegii stiu ca si program de lucru si tot programul si sa mai ai si alte obligatii. E foarte greu".

Raed Arafat a fost admis din prima în România, iar în timpul facultății de medicină a fost admis și în Statele Unite, însă acesta a decis să rămână în țara noastră, unde la începutul anilor 90 a înființat SMURD.