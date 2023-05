(Liviu Man, colegii săi și Gazeta de Cluj sunt membri fondatori ai Clubului de Presă – n.r.). Împreună cu Pârcălab Călin Dan, Grama Aurelian, Oţel Ioan, Vidican Dorel Alexandru, Avarvarei Adrian şi Mureşan Aurel, Liviu Man a fost achitat în 2017, în urma unui proces întins pe mai bine de 11 ani. Însă lupta acestuia pare departe de final. După motivarea sentinței care arată că acuzațiile DIICOT Cluj împotriva lui, a asociaților săi și a angajaților trustului au fost nefondate, Liviu Man a acționat Statul Roman pentru daune morale si materiale.

Însă și acest proces este departe de final, primele acțiuni fiind întreprinse în urma cu cinci ani.

Șansele ca Liviu Man sa intre in istoria României ca fiind cetățeanul neîndreptățit în justiție pe o perioada îndelungata sunt foarte mari.

Joi, 19 mai, Curtea de Apel Cluj a judecat prin amânare un prim termen din dosarul prin care Liviu Man cere să își recupereze pagubele suferite. În ce au constat acestea? În 10 ani de drumuri la Brăila și Galați, sute de mii de euro cheltuite pe onorarii avocaționale, sume impresionante de bani pe expertize și administrări de probe, doua societăți comerciale obligate să se îndrepte spre faliment din pricina sechestrului obținut de DIICOT în Dosarul Gazeta, facturi medicale și multe altele.

Culmea, după achitarea acestuia, a fost nevoie de o acțiune separată prin care Curtea Constituțională a României să stabilească un lucru evident: în cazul achitării se înțelege de la sine că ai fost arestat nelegal, motiv pentru care ești eligibil pentru despăgubiri.

Ziar de Cluj a stat de vorba cu Man, la finalul ședinței de la Curtea de Apel Cluj, prima întrebare fiind de ce după 17 ani încă îl întâlnim pe holul instanțelor de judecată din România:

„PENTRU CA AȘA MERG INSTANȚELE DIN ROMÂNIA. UN DOSAR ÎNCEPUT CU ARESTĂRI CU MARE ”TAM-TAM” ÎN 2006 S-A FINALIZAT ABIA ÎN DECEMBRIE 2017, MOTIVAT ÎN 2018. AM DAT ÎN JUDECATĂ STATUL ROMÂN, CERÂND DAUNE PENTRU RELELE TRATAMENTE LA CARE AM FOST SUPUS. AM FĂCUT APROAPE ȘASE LUNI DE ÎNCHISOARE, PE BAZA DELAȚIUNILOR UNOR INDIVIZI CORUPȚI, ALEGAȚILE FĂCUTE DE EI FIIND DOVEDITE ÎN INSTANȚA, DUPĂ 11 ANI, PRIN ACHITARE PENTRU CĂ FAPTA NU EXISTĂ. DECI NU PRINTR-O PRESCRIERE A FAPTELOR, NU PENTRU CĂ NU ERAU DESTULE DOVEZI, CI PENTRU CĂ FAPTA NU A EXISTAT. IAR DIN 2018 SUNTEM ÎN PROCES CU STATUL ROMÂN. AM ACUT O SINGURĂ SENTINȚĂ LA TRIBUNALUL CLUJ, CARE M-A NEMULȚUMIT PROFUND. CEEA CE CRED CA MERITĂ REMARCAT ESTE FAPTUL CĂ ÎN PROCESUL MEU CU STATUL ROMÂN SE PREZINTĂ DE FIECARE DATĂ LA PROCES ȘI DIICOT-UL. DUPĂ CE CĂ ACEASTĂ INSTITUȚIE A PROVOCAT ACESTE GREȘELI ÎN URMĂ CU 17 ANI, TRIMIȚÂNDU-NE ÎN JUDECATĂ PE BAZA UNOR NON-PROBE, DIICOT SE PREZINTĂ CA SĂ APERE INTERESELE NU ȘTIM ALE CUI. DIICOT AR TREBUI SĂ APERE INTERESELE CETĂȚEANULUI ROMÂN, ÎN SPEȚĂ, INTERESELE MELE PENTRU CĂ AM FOST LEZAT DE CĂTRE STATUL ROMÂN PRIN INTERMEDIUL DIICOT-ULUI. DIMPOTRIVĂ, DIICOT SE PREZINTĂ DE FIECARE DATĂ CU SERIOZITATE DEMNĂ DE O CAUZĂ MAI BUNĂ, ÎN CARE CERE SĂ NU SE DEA DAUNE SAU SĂ SE DEA DAUNE MAI MICI. CEEA CE CRED CĂ ESTE TOTAL ANORMAL. IAR ACUM ÎNCEPE PROCESUL LA CURTEA DE APEL CLUJ”, EXPLICĂ LIVIU MAN.

Directorul trustului Gazeta este reprezentat în instanță de către avocatul clujean Ciprian Păun. Întrebat despre stadiul proceselor, acesta susține că a fost nevoit să se adreseze instanțelor europene de judecată pentru a clarifica o compatibilitate între legile din România și cele din restul Uniunii Europene.

„CAUZA ESTE ÎN STADIUL DE APEL, FIIND NEMULȚUMIȚI DE SOLUȚIA DATĂ DE TRIBUNALUL CLUJ REFERITOARE LA CUANTUMUL DAUNELOR MATERIALE ȘI MORALE PE CARE NOI LE CONSIDERAM DERIZORII, RAPORTAT LA SUFERINȚA MORALA ȘI MATERIALA A DOMNULUI MAN. JOI S-A AMÂNAT JUDECATA PENTRU CA AM DEPUS O CERERE DE SESIZARE A CURȚII DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE PENTRU CA VREM O CLARIFICARE A COMPATIBILITĂȚII SISTEMULUI DE DREPT NAȚIONAL CU DREPTUL EUROPEAN, ÎN SPECIAL ÎN MECANISMUL DE CUANTIFICARE AL PREJUDICIULUI ÎNTR-O ASEMENEA SITUAȚIE ȘI DACĂ MECANISMUL PRIN CARE SE ÎNCEARCĂ IDENTIFICAREA PREJUDICIULUI ESTE CONFORM SAU NU CU JURISPRUDENȚA ȘI LEGISLAȚIA EUROPEANĂ. ACESTA ESTE MOTIVUL. SE ACORDA UN TERMEN ULTERIOR ȘI SE VA JUDECA PROBABIL AJUNGÂND LA DISCUȚIA PE PROBE ȘI EXCEPȚII”, A EXPLICAT AVOCATUL CIPRIAN PAUN.

Dezamăgitor este faptul ca presa nu mai prezintă interes pentru a mediatiza unui dintre cele mai controversate dosare care au existat in istoria națională a acesteia. Destine distruse timp de aproape două decenii!, scrie solidnews.ro