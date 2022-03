Intenţia autorităţilor ruse de a confisca activele companiilor care s-au retras Rusia, ca represalii din partea ţărilor occidentale după invadarea de către Moscova a Ucrainei, va submina încrederea investitorilor zeci de ani de acum încolo şi va întoarce înapoi Rusia, în 1917, a avertizat magnatul oţelului Vladimir Potanin, citat vineri de Reuters, scrie agerpres.ro.

Potanin, acţionarul majoritar al grupului Norilsk Nickel, cel mai mare producător mondial de nichel rafinat şi paladiu, a spus că Rusia ar trebui să răspundă cu pragmatism excluderii sale din sectoare întregi ale economiei globale.

„Nu ar trebui să încercăm să trântim uşa în nas, ci să depunem eforturi pentru a păstra poziţia economică a Rusiei pe acele pieţe pe care le-am cultivat atât de mult", a declarat Potanin, preşedintele Norilsk Nickel (Nornickel), în vârstă de 61 de ani, într-un mesaj pe Telegram.

Confiscarea activelor companiilor care au părăsit Rusia în contextul sancţiunilor occidentale ar face indezirabilă ţara pentru decenii întregi, avertizează el.

"Ne-ar duce înapoi cu 100 de ani până în 1917, iar consecinţele - o lipsă globală de încredere în Rusia din partea investitorilor - le-am simţi timp de mai multe decenii", a spus Potanin.

Vladimir Potanin, aflat în mod regulat în fruntea listei celor mai bogaţi oameni din Rusia, conform clasamentului Forbes, este un apropiat al preşedintelui rus Vladimir Putin, cu care juca în special hochei pe gheaţă.

Nornickel nu este doar cel mai mare producător mondial de paladiu şi nichel de calitate superioară din lume, ci şi un producător major de platină şi cupru. De asemenea, produce cobalt, rodiu, argint, aur, iridiu, ruteniu, seleniu, telur şi sulf.

Premierul rus Mihail Mişustin i-a raportat joi preşedintelui Vladimir Putin că Rusia a propus punerea sub administrare externă a companiilor care au părăsit ţara.

Mecanismele exacte ale acestei proceduri nu sunt clare, deşi în cadrul elitei ruse are loc o dezbatere acerbă despre cât de severă ar trebui să fie reacţia Rusiei la sancţiunile occidentale.

Economia Rusiei se confruntă cu cea mai gravă criză de la prăbuşirea Uniunii Sovietice în 1991, după ce Occidentul a impus sancţiuni severe aproape asupra întregului sistem financiar şi comercial al Rusiei ca urmarea invaziei ruse în Ucraina din 24 februarie.

Putin a declarat că "operaţiunea militară specială", denumirea oficială a războiului din Ucraina este esenţială pentru a asigura securitatea Rusiei, motivul fiind extinderea SUA a NATO până aproape de frontierele Rusiei şi susținerea de către americani a liderilor prooccidentali de la Kiev. În același timp, Ucraina susține că se bate pentru existenţa sa ca stat, în timp ce SUA şi aliaţii lor europeni şi asiatici au condamnat invazia rusă, China lansând un apel la calm.