Putin preia controlul asupra activelor a cinci companii străine din Rusia. Ce firme sunt vizate

Scris de Darius Stănescu Publicat: 16 oct. 2026, 14:54

Președintele rus Vladimir Putin a dispus trecerea sub administrare temporară a activelor din Rusia ale producătorului francez de pardoseli Tarkett și ale altor patru companii străine. Afacerile vizate au o cifră de afaceri anuală cumulată de peste 50 de miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 532 de milioane de euro.

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