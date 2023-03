Putin a fost văzut șchiopătând în timpul vizitei surpriză din Crimeea, pe fondul susținerii că suferă de probleme de sănătate la o zi după ce a fost emis mandatul de arestare pentru crime de război pentru liderul rus.

Imaginile transmie de presa rusă par să-l arate pe Putin în portul naval Sevastopol, care a fost ținta unor atacuri ucrainene repetate în ultimele luni. Sosirea sa a avut loc la o zi după ce Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pentru acuzații de crime de război. Sâmbătă se împlinesc nouă ani de la anexarea ilegală a Crimeii de către dictatorul rus.

Putin a fost văzut alături de Mihail Razvozhayev, guvernatorul Sevastopolului ocupat, înconjurat de șase gărzi de corp care, evident, purtau veste antiglonț, scrie Daily Mail.

Președintele rus părea să se simtă inconfortabil când mergea, spre deosebire de aparițiile anterioare din această săptămână la Moscova și în orașul siberian Ulan-Ude. El a ajuns în port - cartierul general al Flotei rusești de la Marea Neagră - într-o Toyota Land Cruiser neagră.

„Președintele nostru, Vladimir Putin, știe cum să surprindă într-un mod plcăut“, a declarat guvernatorul Crimeei ocupate.

Today is 9 years since Russia annexed Ukrainian Crimea. #RussiaIsATerroristState



However, Russia shows all the greatness of this event.



Russia\"s President Putin arrived in Sevastopol and visited the School of Arts and the children\"s centre "Korsun" near Tauric Chersonese. pic.twitter.com/Q1OTPJeJ5p