Putin se întâlnește cu președintele Aleksandr Lukașenko în Belarus, iar în următoarele zile va avea întrevederi cu militarii importanți din armata rusă. Liderul de la Kremlin va face un anunț important de interes național în prezența cadrelor din Ministerul Apărării.

Volodimir Zelenski - președintele Ucrainei: Granițele au fost iarăși discutate în cadrul Statului Major. Siguranța frontierelor, atât cele cu Rusia cât și cea cu Belarus este o prioritate constantă”.

Recent, Putin și-a anulat, pentru prima oară în ultimul deceniu, faimoasa conferință de presă pe care o ține an de an în timpul sărbătorilor de iarnă.

Săptămânile trecute, Kremlinul anunța că Putin va vizita Ucraina pentru prima dată de la declanșarea războiului în teritoriile anexate, în Donbas, însă nu a menționat și când va fi această deplasare.

În Donbas a fost Serghei Șoigu, ministrul rus al Apărării, să inspecteze trupele ruse de pe frontul din Ucraina. Vizita surpriză are loc la doar două zile după ce Putin a stat de vorbă cu toți militarii Rusiei. Liderul de la Kremlin le-a cerut comandanților din Ucraina o analiză cu rezultatele tacticii începute în luna octombrie.

Când trupele ucrainene înregistrau un succes la începutul toamnei, armata rusă s-a axat pe țintele din sistemul energetic pentru a paraliza infrastructura civilă pentru rețeaua de curent și căldură în pragul iernii.

După vizita ministrului rus al Apărării în Donbas, oficialii ucraineni avertizează că armata rusă adună trupe suplimentare în apropiere de orașul Melitopol. Rusia a atacat din nou Ucraina cu zeci de drone iraniene. Forțele Aeriene transmit că au reușit să doboare 30 dintre acestea.

În regiunea Irkutsk din Siberia a avut loc o explozie de proporții la o mare rafinărie de petrol și gaze. Incendiul s-a ămprăștiat peste o mie de metri pătrați.

In Irkutsk region of Russian Federation, a powerful explosion occurred in the area of ​​an oil and gas refinery, the area of ​​the fire reached a thousand square meters. pic.twitter.com/qLjmJMPA1v