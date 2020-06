PSD pregătește o moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății, Nelu Tătaru

"Cine a vrut sa se testeze in masa a fost oprit sa o faca", a afirmat Romascanu, care a cerut ca testarea in masa "sa se porneasca de indata" pentru a stii in ce situatie ne aflam si ce avem de facut in contimuare.

Printre neregulile semnalate de purtatorul de cuvant al PSD se numara si nerespectarea promisiunilor facute de catre Guvernul Orban privind achizitia de masti de protectie pentru persoanele nevoiase.

"Purtarea mastilor este obligatorie, dar nu au fost achizitionate inca cele pntru persoanele nevoioase". a aratat socia-democratul.

Mai mult, el a acuzat modul in careGuvernul a gestionat pandemia de coronavirus: "Legat de starea de alerta, cifrele arata cat de prost a gestionat guvrnarea pandemia. Nu testeaza si nu las nici pe altii sa testeze. Ni se cere prelungirea starii de alerta, dar nu stim exact in ce situatie ne aflam pentru ca nu testam".

Social-democratul a subliniat, de asemenea, ca nu intelege logica deschiderii salilor de jocuri si nu a spitalelor si a biserilcilor. "Sa aiba legatura cu faptul ca Orban are un consilier ce are o afacere cu pacanele?", s-a intrebat, retoric, Romascanu.