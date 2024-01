Protestul FERMIERILOR. Ministrul Agriculturii: „Asigurarea RCA la utilajele agricole este la fel ca anul trecut”

"Am avut discuţie cu toate formele asociative. Începând de luni începem discuţiile pe revendicările pe care dânşii le au. A fost solicitarea acestor asociaţii să îi las până vineri să discute cu toţi membrii din ţară şi ulterior, de luni, să ne întâlnim şi să punem în practică prin actele normative pe care trebuie să le dăm în Guvern, cât şi la Ministerul Agriculturii, să rezolvăm aceste revendicări. În momentul de faţă pot să vă spun că nu am primit o solicitare din cei care protestează pentru a veni la Ministerul Agriculturii să aibă o discuţie cu ministrul Agriculturii. Aici nu vorbim de formele asociative. Nu s-a prezentat niciun fermier la Ministerul Agriculturii . Uşa Ministerului Agriculturii este deschisă, inclusiv şi sâmbătă şi duminică, am transmis către toţi fermierii care sunt sub formă de protest- acel protest spontan care a fost realizat de către transportatori la care s-au afiliat câţi fermieri, nu vorbim de formele asociative unde avem aproape 9 milioane de hectare în forme asociative. De luni discutăm cu formele asociative, inclusiv şi cu fermierii care sunt acum în stradă, îi aştept la Ministerul Agriculturii. Până în momentul de faţă, nu am primit niciun mesaj sau niciun telefon pentru a avea o discuţie sau să se creeze un grup din aceşti protestatari care să vină să revendice ce probleme au în domeniul agriculturii", a declarat Florin Barbu vineri, în timpul unei vizite în judeţul Prahova, răspunzând unor întrebări legate de protestele transportatorilor şi ale agricultorilor, care continuă, vineri.