Închiderea administrativă a şantierelor din cauza pandemiei trimite zeci de mii de muncitori în şomaj tehnic. Apeluri la manifestaţii în ţinută de lucru fuseseră lansate pe reţelele de socializare pe care abundă teorii conspiraţioniste antivaccin.





Manifestanţi care agitau drapele cu înscrisul "Trump", după numele fostului preşedinte american Donald Trump, au ocupat scurt timp marţi un pod peste una din principalele artere ale oraşului.

Right now in Melbourne, Australia the most severe clash to date between workers and the state over mandated jabs as thousands of unionized construction tradesmen take the streets.



Victoria Premier Dan Andrews has shut down all construction for two weeks pic.twitter.com/lnM7yi2puS