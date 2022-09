Dialogul jurnalistului cu moderatorul din studiuo a început aparent firesc, pe linia oficială, acesta afirmând că oamenii din Donbas așteaptă "să ne punem pe treabă, să-i lovim atât de tare, încât să-i dăm pe spate, să fie un knock out", pentru ca apoi să afirme că „pierdem un număr imens de oameni, avem răniți... avem... mari succese! Avem mari succese, dar nu... ei bine, acum am folosit aviația cu rază lungă de acțiune, am provocat daune serioase sistemului lor energetic, dar din nou nu am terminat,", potrivit traducerii dailymail.co.uk.

Moscova a descris retragerea trupelor din nord-estul Harkov, pe fondul forței Ucrainei, drept o „regrupare” cu scopul de a se concentra asupra regiunilor Lugansk și Donețk. Pe de altă parte, potrivit multor relatări din teren și filmărilor, se pare că trupele ruse s-au predat în masă ori au dezertat în fața unui contraatac rapid ucrainean, despre care chiar și analiști occidenatali au afirmat că a fost neașteptat de eficient.