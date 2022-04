Pilotul Artem Severyukhin, care concurează sub steagul italian la Campionatul European de Karting pentru juniori, a făcut salutul nazist la ceremonia de premiere. Acesta a putut concura pentru că deține și licență italiană. Sportivilor ruși le-a fost interzisă participarea la competiții, sub steagul Rusiei, din cauza războiului declanșat de Vladimir Putin în Ucraina.

Tânărul pilot de karting a participat în prima etapă a Campionatuluiși a câștigat cursa din Portugalia. La final însă a făcut salutul nazist de pe podium, apoi a început să râdă în hohote, potrivit imaginilor postate de Nexta.

#Russian driver Artyom Severyukhin, competing under the Italian flag at the #European Junior Karting Championship, showed a #Nazi salute at the awards ceremony.



He competing under the #Italian flag because of the sanctions imposed on #Russia. pic.twitter.com/q4wOGHPsvR